布林肯祝贺赖清德 北京：美方向“台独”分裂势力发出严重错误信号

昨天美国国务卿布林肯在第一时间发表书面声明祝贺赖清德就任台湾总统，他同时称赞蔡英文在过去8年间强化了美台之间的联系。中国外交部对此表达强烈不满。外交部发言人指责布林肯的做法严重违背美国做出的政治承诺。

（德国之声中文网）昨天（5月20日）美国国务卿布林肯在第一时间发表书面声明祝贺赖清德就任台湾总统。他在声明中表示：“美国人民和台湾人民之间的伙伴关系植根于民主价值观，在贸易、经济、文化和人民与人民之间的联系方面继续扩大和深化。美国赞扬蔡英文总统在过去8年间强化了美台之间的联系。”

布林肯表示：“美国期待与赖清德及台湾政界一同促进共享的利益和价值观，深化美台长期的非官方关系，并维持台湾海峡的和平与稳定。”

台湾昨天举行新任总统宣誓就职典礼。 图像来源: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

中国方面对此表达强烈不满。北京将台湾新总统赖清德称作“危险的分裂分子”。

今天，中国外交部长王毅在出席上海合作组织外长会议时就台湾问题阐述中方立场。他说：“台湾问题是中国核心利益中的核心，‘台独’分裂活动是台海和平的最大破坏性因素。赖清德之流背叛民族和祖先的丑行令人不齿。”“但无论他们如何折腾，都阻挡不了中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国的怀抱。”

他强调说：“所有‘台独’分裂分子都将被钉在历史的耻辱柱上。上合组织成员国从维护各国主权和领土完整出发，本着国际关系基本准则，坚定恪守一个中国原则，中方对此表示赞赏。相信大家会继续支持中国人民反对‘台独’分裂活动、争取国家统一的正义事业。”

中国外交部发言人汪文斌同日在例行记者会上指责布林肯向赖清德表达祝贺是“向‘台独’分裂势力发出严重错误信号”。他在记者会上表示：“美方做法严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重违背美所作的‘仅与台湾地区保持文化商务和其他非官方关系’的政治承诺，向‘台独’分裂势力发出严重错误信号。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。”

他强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。

1979年，华盛顿与台北断交，与北京建交，但美国仍是台湾最重要的合作伙伴和最大的武器供应商。

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昨天赖清德宣誓就职之际，中国商务部发出公告，以“参与对台军售”为由，把多家美国企业列入“不可靠实体清单”，其中包含美国波音防务、空间与安全集团、通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司。

拜登政府派遣了一个由前任高官组成的跨党派使节团出席了赖清德的就职典礼。其中包括美国前任国家经济委员会主任迪斯（Brian Deese）、 前美国副国务卿阿米帝奇（Richard Armitage）和前美国在台协会理事主席，现任布鲁金斯学会研究员卜睿哲（Richard Bush）等等。

此外，美国前国务卿庞佩奥以个人身分出席。

欧洲议会友台小组议员、日本、英国、澳大利亚等非台湾邦交国也派代表出席典礼。

斯威士兰、马绍尔群岛、帛琉、贝里斯、圣露西亚、圣文森、图瓦卢等台湾邦交国均由国家元首出席；圣克里斯多福及尼维斯则由副总理代表。

中国外交部谴责派代表出席台湾新总统就职仪式的国家“粗暴干涉中国内政，危及台海和平与稳定”。

中国外交部发言人汪文斌说：“我们严正要求有关国家和相关政客，停止在涉台问题上搞政治操弄，停止向‘台独’分裂势力发出任何错误信号，停止违背国际信义、虚化掏空一个中国原则的错误行径。”

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（法新社）

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