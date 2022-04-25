 布林肯确诊新冠阳性 对华政策演讲推迟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2022

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布林肯确诊新冠阳性 对华政策演讲推迟

很可能因出席数千人的大型晚餐会，美国国务卿布林肯被确诊新冠阳性。他周四原定进行的一次有关美国对华政策的演讲也因此推迟。

US-Außenminister Antony Blinken

他加强针后也中招，症状轻微

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就在美國忙著應對俄烏危機的同時，布林肯、韓國外長鄭義溶和日本外相林芳正12日在檀香山舉行了一天的會談，重點是朝鮮的核威脅以及中國的挑戰。都談了些什麼?

美国国务卿布林肯即将於11日跟四方会谈其他外长举行会谈，预计会议将聚焦中国在印太地区的影响力及北京与莫斯科联手所产生的效应。

美国国务卿布林肯访问印太地区之际，白宫公布“印太战略”，承诺为该地区投入更多外交和安全资源抵御中国，其中也包括重开美国驻所罗门群岛大使馆。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周三新冠检测呈阳性，他本人有轻微症状。美国国务院称，布林肯不仅完整接种了新冠疫苗，也打了加强针。

美国国务院发布的声明写道，国务卿将在家隔离，以远程方式继续工作。他希望尽快回到国务院上班，以履行全部职责。布林肯原计划周四(5月5日)作一次有关美国对华政策的演讲，现在该计划被推迟。这将是拜登入主白宫一年半以来首次正式宣布对华政策。

国务院声明还称，布林肯国务卿周二检测为阴性，周三当日上午第一次测试也呈阴性。他已多日没有同拜登总统亲自见面。国务院排查布林肯过去数天密切接触者的工作还在继续。

上周末，布林肯参加了在华盛顿举行的记者晚餐会，数千名媒体和政界要人出席了这个聚会。受到邀请的人都必须完整接种了疫苗，此外，当天要出示阴性测试证明。

本周，多名参加该活动的记者被诊断出新冠阳性，ABC新闻台主播、美国之音国内新闻主编等均在列，CNN、NBC、CBS、Politico等多家媒体都报道了本台记者感染新冠的消息。究竟出席这个晚会的人中有多少人感染，目前还没有最后的确认，但美媒报道称该晚餐会可能是一次新冠病毒聚集性超级传播事件。

《华盛顿邮报》一名参加晚宴后"中招"的记者表示，当时在举办晚宴的舞厅里人满为患，像"恐怖电影"。

白宫发言人萨基(Jen Psaki)说，也出席了这个晚会的拜登总统周二的检测呈阴性。布林肯的密接人群中不包括拜登总统。

（综合报道）

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