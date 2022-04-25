布林肯确诊新冠阳性 对华政策演讲推迟

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周三新冠检测呈阳性，他本人有轻微症状。美国国务院称，布林肯不仅完整接种了新冠疫苗，也打了加强针。

美国国务院发布的声明写道，国务卿将在家隔离，以远程方式继续工作。他希望尽快回到国务院上班，以履行全部职责。布林肯原计划周四(5月5日)作一次有关美国对华政策的演讲，现在该计划被推迟。这将是拜登入主白宫一年半以来首次正式宣布对华政策。

国务院声明还称，布林肯国务卿周二检测为阴性，周三当日上午第一次测试也呈阴性。他已多日没有同拜登总统亲自见面。国务院排查布林肯过去数天密切接触者的工作还在继续。

上周末，布林肯参加了在华盛顿举行的记者晚餐会，数千名媒体和政界要人出席了这个聚会。受到邀请的人都必须完整接种了疫苗，此外，当天要出示阴性测试证明。

本周，多名参加该活动的记者被诊断出新冠阳性，ABC新闻台主播、美国之音国内新闻主编等均在列，CNN、NBC、CBS、Politico等多家媒体都报道了本台记者感染新冠的消息。究竟出席这个晚会的人中有多少人感染，目前还没有最后的确认，但美媒报道称该晚餐会可能是一次新冠病毒聚集性超级传播事件。

《华盛顿邮报》一名参加晚宴后"中招"的记者表示，当时在举办晚宴的舞厅里人满为患，像"恐怖电影"。

白宫发言人萨基(Jen Psaki)说，也出席了这个晚会的拜登总统周二的检测呈阴性。布林肯的密接人群中不包括拜登总统。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。