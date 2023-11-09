布林肯：朝俄“武器换技术” 中国应“出手”

（德国之声中文网）在首尔进行访问的美国国务卿布林肯周四（11月9日）表示，美韩对朝鲜与俄罗斯 “不断增加且危险的军事合作”深感忧虑。

布林肯：朝俄“双行线” 武器换技术

布林肯表示，朝俄之间是一条“双行线”，涉及武器流动以及技术支持。 “我们看到，朝鲜为俄罗斯侵略乌克兰提供军事装备，我们也看到俄罗斯为朝鲜的军事项目提供技术和支持。”

“对于朝鲜半岛安全以及全球不扩散机制而言，这令人十分忧虑。”布林肯表示，这违反联合国安理会多项决议。

布林肯说：“对于任何支持朝鲜弹道导弹、核技术、空间发射能力的行为，我们深感忧虑。我们正在努力识别、曝光以及在必要情况下反制这种行为。”

近来数周，美国、韩国和日本多次批评朝鲜为俄罗斯对乌克兰战争提供帮助。首尔称，平壤通过提供武器和弹药获取空间技术，以便将一枚军事间谍卫星送入轨道。

美韩军方及情报部门估计，俄罗斯自8月初从朝鲜获得至多100万枚炮弹以及其它军事装备。克里姆林宫上月称，美国没有证据证明朝鲜向该国输送了这样的武器。

朝鲜和俄罗斯否认有任何军火协议，但两国领导人9月在俄罗斯远东会晤时，承诺更紧密的军事合作。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

呼吁中国克制朝鲜

布林肯称朝鲜是“最大的不稳定因素”。他呼吁中国--朝鲜的主要盟国发挥影响力，克制朝鲜的武器计划，包括“不负责任”的导弹发射。

布林肯说：“中国与朝鲜有着独特的关系。因此，中国有真实的影响力。我们的确希望中国使用这一影响力，扮演建设性角色，让朝鲜从这一不负责任和危险的行为中悬崖勒马。”他表示，美韩还将敦促中国施加影响，阻止莫斯科与平壤的军火交易。

布林肯与韩国外长朴振还表示，就所谓扩大对朝威慑战略进行了磋商。这所指的是美国使用其军事力量、包括核力量防范朝鲜发动攻击，此外还将加强与日本的合作。

韩外长：密切关注朝鲜是否与哈马斯使用武器有关联

韩国外长朴振还表示，正在密切关注朝鲜是否与“哈马斯使用的武器、哈马斯的信条或战略，这一切的活动”有任何关联。如果有，朝鲜“应受到相应的谴责”。朝鲜否认一些军事专家称哈马斯使用了该国武器的说法，称这样的指控是美国的阴谋。

有报道称，加沙地带出现朝鲜制造的武器。韩国军方上月向媒体表示，哈马斯在10月7日对以色列发动的袭击中可能使用了朝鲜制火箭推进式榴弹和其它武器。

布林肯此次对韩国为期两天的访问是他就任国务卿两年半以来的首次，也是亚洲之行的一部分。他已访问了日本并出席G7外长会议，接下来还将前往印度。此前，他对中东进行了访问。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



（法新社、路透社、德新社、美联社）

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