布林肯:支持韩中发展“健康成熟”的关系

（德国之声中文网）在即将启程访问中国之际，美国国务卿布林肯周六（6月17日）和韩国外长朴振通了电话。根据韩国外交部消息，布林肯表示支持韩方基于互相尊重，努力推动韩中关系“健康成熟发展”。

首尔方面透露，美韩外长在通话中就韩美关系、韩中和美中关系、朝鲜问题、主要地区及全球性事务进行了磋商。

布林肯预计周日抵达北京，他也将是拜登政府上任以来访问中国的最高级别官员。

首尔：已向布林肯说明在韩中关系上的立场

据韩联社报道，朴振在通话中表示，支持美方在艰难环境中为管控美中关系付出努力，并向布林肯说明韩方在韩中关系上的立场。朴振可能也提到了中国驻韩国大使邢海明近期发表引发争议的言论，韩方就此要求中方采取适当措施的立场。

引起中韩关系新一轮摩擦的起因是中国驻韩国大使邢海明此前与韩国最大在野党共同民主党党魁李在明会面时指责首尔受到美国的影响，不尊重包括台湾问题在内的北京的核心关切。

中国驻韩大使邢海明

根据中国驻韩国大使馆网站消息，邢海明在与李在明会面时强调，当前中韩关系遇到不小的困难，“其中责任不在中方”，邢海明还表示，美国正竭力打压中国，“有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势......现在赌中国输的人今后一定会后悔”。

这位中国外交官的言论引起了首尔政府方面的强烈不满。6月9日，韩国外交部第一次官（副部长）张虎镇召见了中国驻韩国大使邢海明，对其“违反外交礼仪、荒谬的挑衅行为表示强烈遗憾”，并强调这些言论可能被视为“对韩国国内政治的干涉”。

不过随后北京方面也采取了相应的行动。中国外交部部长助理农融6月10日召见了韩国驻华大使郑在浩，就日前韩方针对中国驻韩国大使同韩在野党党首李在明会见交流所作不当反应提出交涉，表明严重关切和不满。

美韩共同谴责朝鲜挑衅行为

据路透社报道，布林肯和朴振还在周六的通话中对朝鲜不断发起挑衅的行为予以强烈谴责，双方一致认为，朝鲜无核化符合中国在内的国际社会共同利益。韩国日前当选联合国安理会非常任理事国，韩美日将在安理会上继续敦促中国为此发挥建设性作用。

美国官员表示，华盛顿方面并未期待布林肯此行访华能够给双边关系带来突破性的进展。这位国务卿周五也表示，他这次访问主要目的在于建立美中之间“开放且有授权的沟通渠道”。

韩联社的报道还透露，布林肯对朴振表示，将及时与韩方共享访华行程的成果。

中韩两国之间近来关系持续紧张。韩国和日本都是美国在东亚地区的紧密盟友。韩国总统尹锡悦曾经在谈到台湾海峡局势时说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”



美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（路透社、韩联社等）

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