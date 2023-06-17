布林肯:支持韩中发展“健康成熟”的关系

美国国务卿布林肯在访华前夕与韩国外长朴振通电话，就美韩、韩中、美中关系以及朝鲜半岛问题进行了磋商。首尔方面透露，朴振在通话中可能提到了近期中国驻韩大使邢海明言论引发的外交摩擦。
（德国之声中文网）在即将启程访问中国之际，美国国务卿布林肯周六（6月17日）和韩国外长朴振通了电话。根据韩国外交部消息，布林肯表示支持韩方基于互相尊重，努力推动韩中关系“健康成熟发展”。
首尔方面透露，美韩外长在通话中就韩美关系、韩中和美中关系、朝鲜问题、主要地区及全球性事务进行了磋商。
布林肯预计周日抵达北京，他也将是拜登政府上任以来访问中国的最高级别官员。
据韩联社报道，朴振在通话中表示，支持美方在艰难环境中为管控美中关系付出努力，并向布林肯说明韩方在韩中关系上的立场。朴振可能也提到了中国驻韩国大使邢海明近期发表引发争议的言论，韩方就此要求中方采取适当措施的立场。
引起中韩关系新一轮摩擦的起因是中国驻韩国大使邢海明此前与韩国最大在野党共同民主党党魁李在明会面时指责首尔受到美国的影响，不尊重包括台湾问题在内的北京的核心关切。
根据中国驻韩国大使馆网站消息，邢海明在与李在明会面时强调，当前中韩关系遇到不小的困难，“其中责任不在中方”，邢海明还表示，美国正竭力打压中国，“有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势......现在赌中国输的人今后一定会后悔”。
这位中国外交官的言论引起了首尔政府方面的强烈不满。6月9日，韩国外交部第一次官（副部长）张虎镇召见了中国驻韩国大使邢海明，对其“违反外交礼仪、荒谬的挑衅行为表示强烈遗憾”，并强调这些言论可能被视为“对韩国国内政治的干涉”。
不过随后北京方面也采取了相应的行动。中国外交部部长助理农融6月10日召见了韩国驻华大使郑在浩，就日前韩方针对中国驻韩国大使同韩在野党党首李在明会见交流所作不当反应提出交涉，表明严重关切和不满。
据路透社报道，布林肯和朴振还在周六的通话中对朝鲜不断发起挑衅的行为予以强烈谴责，双方一致认为，朝鲜无核化符合中国在内的国际社会共同利益。韩国日前当选联合国安理会非常任理事国，韩美日将在安理会上继续敦促中国为此发挥建设性作用。
美国官员表示，华盛顿方面并未期待布林肯此行访华能够给双边关系带来突破性的进展。这位国务卿周五也表示，他这次访问主要目的在于建立美中之间“开放且有授权的沟通渠道”。
韩联社的报道还透露，布林肯对朴振表示，将及时与韩方共享访华行程的成果。
中韩两国之间近来关系持续紧张。韩国和日本都是美国在东亚地区的紧密盟友。韩国总统尹锡悦曾经在谈到台湾海峡局势时说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”
（路透社、韩联社等）
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