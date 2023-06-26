布林肯支持"独裁者"表述：总统替大家说话

（德国之声中文网）在美国总统拜登称习近平是独裁者后，布林肯国务卿在最新一次采访中表示支持拜登的说法。周日（6月25日）在美国CBS"面对国家"访谈节目里，布林肯说，"总统讲话一向非常坦率，很直接。他表达得很清晰，他也是在为我们所有人说话"。

布林肯强调说，"我在这次旅行中对我的中方同行说，我们会继续做你们不喜欢的事，说你们不喜欢的话，就像你们无疑也会继续做我们不喜欢的事，说我们不喜欢的话一样。"

上周二（6月20日），在加州一个募捐活动发言时，拜登谈到令本已紧张的中美关系继续陷入冰点的"气球事件"，他说，"习近平特别生气的原因是，我击落那个装满两车间谍设备的气球时，他不知道它（气球）在那里。"他接着说，"这对独裁者们来说尤其尴尬，他们不知道发生了什么，那里不应该是它的目的地，因风力它偏离了航线。"

就在拜登讲话一天前，到访北京的布林肯国务卿在同中国外交事务第一把手王毅以及外长秦刚会晤后，同中国国家主席习近平举行了会谈，这被看作是两国关系中的一个积极迹象，拜登本人也对布林肯访华给出"他做得非常棒"的评述，并认为，中美关系正"走在正确的道路上"。可想而知，"独裁者"言论让中国高层非常不满。

6月21日，中国外交部发言人毛宁在记者会上回答有关拜登提到独裁者时表示，"美方的言论极其荒谬, 极不负责，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方对此强烈不满，坚决反对。"

布林肯国务卿在周日的访谈节目里，没有表现出要刻意淡化总统言论的意味，他说，"此次访华的主要目的是为两国关系带来一些更大的稳定性。我们有义务、我认为，中国也有义务负责任地处理这一关系，确保我们之间的深刻分歧，不至演变成冲突。"

他认为，中美现在建立了一个更好的途径来进行沟通，而这一点如何表现，将在今后几周或几个月内向人们交出答卷。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 不铺红地毯、只给画红线 布林肯此次北京之行是美国国务卿5年来首次访华，也是拜登政府上台后美方访华的最高级别官员。不过，当布林肯抵达北京首都国际机场时，没有红地毯，没有人献花，到场迎接的中方官员只有相对级别较低的外交部北美大洋洲司司长杨涛。有意思的是，机场地面还画有几道红线，而现场照片也正好捕捉到布林肯脚踩“红线”的瞬间。在中美关系处于历史性低谷之际，所有这一切似乎都具有象征性意义。不过，也有专家指出，除了希拉里·克林顿2012年作为国务卿访华时中方为她铺了红地毯外，克里、蒂勒森、蓬佩奥等美国国务卿抵达中国时，停机坪也没有红地毯。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 中国官媒不提布林肯说了什么 布林肯6月18日早上抵达北京，下午抵达钓鱼台国宾馆，与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈。不过，中国央视18日晚上7时播出的《新闻联播》却没报道此事。对于布林肯和秦刚长达6、7个小时的会谈，中国官媒新华社等只报道了秦刚以训诫口气表达的中方立场，但未提布林肯说了什么。新华社称，秦刚表示，“当前，中美关系处在建交以来的最低谷”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 分析：为习近平11月出席旧金山APEC峰会铺路 布林肯在与秦刚会谈后在推特写道，双方讨论了如何通过开放的沟通渠道负责任地管理两国的关系。美国国务院发表声明指出，布林肯强调了双方保持沟通渠道畅通的重要性，提出和中国在一些议题上可以合作，但同时表示，美国将继续保护美国人的利益，维护基于规则的国际秩序。《华尔街日报》先前分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 口罩的意义 从现场照片可以看到，在布林肯率领的美方代表团分别与中国外长秦刚以及中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅为首的中方代表团会晤时，除秦刚、王毅以外的中方人员都戴着口罩，美方人员除布林肯外也“入乡随俗”地戴上了口罩。今年3月北京斡旋沙伊两国达成协议的画面显示，在三方会谈上，所有官员都没戴口罩，与现在布林肯会晤北京官员的画面形成鲜明对比。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 悬念揭晓 直到最后一刻，中国国家主席、中共最高领导人习近平是否会接见布林肯一直是一个悬念。就在布林肯抵达北京的前夕，中国主席习近平会见了微软前总裁盖茨，称其是老朋友，并表示他始终寄希望于美国人民。分析家认为，如果习近平不见布林肯，那中美关系将会更加堪忧。如果见，双方关系可望进一步缓和，习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时也可能对美国进行一次正式访问。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 布林肯完成此行的主要目标 按惯例，美国国务卿访华，中国领导人都会与之会晤。不过也有例外，比如布林肯前任蓬佩奥2018年10月访问中国时，习近平就没有见他。当时，中美贸易战已经登场，美国副总统彭斯刚刚发表强硬的对华政策演讲，双方关系非常紧张。如今，习近平在人民大会堂会见在中国气球侵入美国领空事件后推迟访华的布林肯，意味着中美将保持高层沟通，而布林肯也达成访华前宣布的与中国进行“坦率、直接和具有建设性”讨论的主要目标。会谈中，习近平坐在正中，左右手的长桌分别坐着中美官员。习近平和布林肯均没有戴口罩，而此前在与布林肯会晤中没有戴口罩的秦刚和王毅则和其他官员一样戴上了口罩。



（综合报道）

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