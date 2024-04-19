布林肯指责北京帮助俄罗斯重振国防工业

（德国之声中文网）华盛顿方面表示，鉴于俄罗斯目前在乌克兰取得的军事进展，欧洲各国应进一步向中国施压，要求北京减少对俄罗斯的军事支持。一名美国外交官对法新社透露，美国国务卿布林肯周三抵达意大利度假胜地卡普里岛后，在七国集团一次专门讨论俄罗斯侵乌战争的工作会议上表达了他对中俄军事合作的担忧。

一名要求匿名的美国高级官员对媒体表示，中国提供的支持，已经令俄罗斯具备了对整个欧洲构成威胁的能力。他表示：“通过设立工业基地，俄罗斯生产装备和弹药的能力得到了提升，今后这种能力将得到怎样的发展，尤为值得关注。”这位官员表示，中国对俄罗斯提供支持所构成的挑战，已经引起越来越高的警惕，七国外长会议闭幕公报上应当对此有所表述。

华盛顿为北京划定的红线是，不得为俄罗斯的侵乌战争提供武器。迄今为止，华盛顿也并未出具北京超越这一红线的证据。但一段时间以来，美国在频繁谴责中国在对莫斯科提供幕后支持。下周，美国国务卿布林肯将访问北京，一般认为，北京对俄罗斯的支持届时将成为议题之一。

上周二，德国总理肖尔茨在北京同中国党和国家领导人习近平举行会晤上，俄乌战争也是主要议题之一。肖尔茨敦促中方发挥对俄罗斯的影响力，停止对乌克兰的军事行动。此前，美国总统拜登同习近平通电话时，也谈及中方对俄罗斯的军事支持。

上周，一名美国高级官员表示，中国正在帮助俄罗斯开展“苏联解体后最为雄心勃勃的军备扩张，扩张速度之快超出了侵乌战争爆发时我们最初的设想。”美国方面宣称，根据相关的调查结果，中国在诸多领域对俄罗斯提供帮助，其中包括联合生产无人机，提升天基能力以及对俄罗斯出口生产弹道导弹的必需材料等等。

欧盟官员呼吁西方不要松懈对乌克兰的支援

一名要求匿名的美国高级官员对法新社表示，俄罗斯发动侵乌战争后，其国防工业曾一度陷入困境，而中国目前则在重新提振俄罗斯国防工业方面扮演着核心角色。华盛顿表示，2023年第三季度，俄罗斯总共进口了价值九亿美元的机械设备，其中70%来自中国，这些设备很有可能被用来制造弹道导弹。美国官员还表示，去年俄罗斯进口的微电子部件中有90%来自中国，这些微电子部件则可能被用于导弹、坦克和飞机。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周四也表示，欧盟也发现了中国向俄罗斯提供武器组件的迹象。东布罗夫斯基表示，如果西方国家支持乌克兰的决心有所松懈，中国则有可能会提高支持俄罗斯的力度。

东布罗夫斯基斯表示，中国向俄罗斯出口相关物资的最新迹象令欧盟极度不安。“我们发现，中国总体持观望态度，并希望从当前形势中获益。但令人遗憾的是，最近有迹象显示，中国也在向俄罗斯出口各类相关的组件。”他表示，中国对俄出口的这些物资均属于军民两用，而并非致命性武器。但此举也显示出，西方国家在制裁俄罗斯以及支持乌克兰方面表现出团结精神是何等的重要。

中国外交部发言人表示，中国在俄乌战争中保持中立，但中俄之间的正常贸易不应受到干扰和限制。

(法新社，路透社）



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