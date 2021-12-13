布林肯指责中国在印太地区行为具有侵略性

（德国之声中文网）上周末在英国结束参与七国外长会议之后，美国国务卿布林肯飞往印度尼西亚，开启其上任以来首次东南亚之行。

本周一（12月13日）布林肯抵达印尼首都雅加达，此后他还将访问马来西亚和泰国。

路透社指出，东南亚已成为美国和中国这两个世界最大经济体之间的战略战场。

布林肯在同印尼总统佐科举行会晤时表达了美国对印尼的坚定承诺。

周二布林肯在印度尼西亚大学就美国印太战略发表演讲时说，华盛顿将与盟国和伙伴国合作，“捍卫基于规则的秩序”他说，各国都应有权 “选择自己的道路”。

他说：“这也是为什么从东北亚到东南亚，从湄公河到太平洋岛屿，到处都存在着对北京侵略性行为的担忧。”

布林肯指出：“将公海宣称为己有，对国有企业进行补贴造成市场扭曲，不同意（中国的）政策就被停止出口或者取消贸易——整个地区的国家都想改变这种行为——我们（美国）也一样。”

布林肯补充说，华盛顿方面“决心确保南中国海的航行自由”。他说，北京的做法对该水域每年价值超过3万亿美元的商业运输构成威胁。

布林肯还在演讲中表示，美国想确保“台湾海峡的和平和稳定”。

在提到缅甸问题时，布林肯说，华盛顿将向缅甸施压，要求其“停止使用无差别暴力，释放所有被不公正拘押的人士，确保自由出入，并恢复缅甸的包容性民主之路”。

美国在对亚太地区的战略问题上，拜登总统和前任特朗普之间并不存在根本的区别。两届政府都认为，面对中国咄咄逼人的势力增长，亚太地区应该保持自由和开放。

美国负责东亚暨亚太事务的助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)在出访前对路透社表示，布林肯将致力于拜登总统的目标，将与东盟(ASEAN)的接触提升到“前所未有”的水平，重点加强地区安全基础设施以应对中国的“霸凌”，并讨论总统的印太经济框架愿景。

澳大利亚洛伊研究所东南亚项目主任本·布兰德（Ben Bland）在《纽约时报》上发表评论文章指出，“如果与中国战略竞争的真正目标是确保一个‘自由开放的印太地区’，而不是为了自身利益追求大国竞争，那么美国就不能仅仅依赖几个与其世界观相同的好友。华盛顿还需要向印尼这样不结盟、有时喜欢争吵的新兴大国靠拢，帮助这些国家减少对中国的依赖。”

文章指出，“在佐科总统任内，中国已成为印尼最大的投资国之一，斥资数十亿美元新建高速公路、发电厂，以及一条高铁线路。印尼约80%的新冠疫苗也来自于中国。虽然与美国在军事、反恐和发展项目上有合作，但印尼也对美国在该地区的新安全倡议保持着警惕，比如旨在为其邻国澳大利亚配备核动力潜艇的澳英美联盟”。

但是今年早些时间美国副总统哈里斯和国防部长奥斯汀出访东南亚的时候都跳过了印尼。

布兰德在《纽约时报》上发表的评论文章中指出，“布林肯计划访问雅加达，这是对早先疏忽的纠正，是十分有必要的。但一次访问并不能建立关系，尤其是中国外长与印度尼西亚外长有更频繁的面对面接触。拜登政府应该利用这次访问启动持续的魅力攻势，以拉近（印尼这个）世界第三大民主国家”。

去年11月，由东盟10国发起，中国、韩国、日本、澳大利亚和新西兰共同参与的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署。该协定超越欧盟自由贸易区成为世界上最大自由贸易经济体系。截至2021年11月2日，已有6个东盟成员国缔约方和4个非东盟成员国缔约方向东盟秘书长正式提交核准书，标志协定满足生效条件（6个东盟成员国缔约方和3个非东盟成员国缔约方核准），根据协定规定，RCEP将在达到协定生效门槛六十天后的2022年1月1日开始生效。

目前在亚太地区已经生效执行的另一个大规模贸易协定是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。但是无论是RCEP，还是CPTPP，美国都没有参加。

上个月中旬，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)曾表示，美国可能在明年初启动印太经济框架。新的“印太经济框架”包括与当地国家在数字经济、科技、供应链弹性和清洁能源等重要领域结成的广泛的伙伴关系。

不过美国之音引述位于澳大利亚的美国研究中心外交政策和防务计划研究员巴顿（Susannah Patton）的看法指出，“东盟国家希望华盛顿在经济方面提供更多的东西，但拜登政府建议的印太经济框架可能不能符合他们的预期”。

路透社引述外交和分析人士的看法认为，布林肯可能会为了向相关国家示好提出让美国企业将生产从中国迁往东南亚，作为确保敏感供应链和开发融资的举措之一。但没有迹象表明美国愿意提供东南亚地区渴望的更多美国市场准入机会。

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



（路透社、法新社、纽约时报）

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