 布林肯——拜登的多边主义先生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2021

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时政风云

布林肯——拜登的多边主义先生

欧洲人可以期待华盛顿发出友好些的声音了。这不仅是因为安东尼·布林肯在闲暇时唱歌、弹滚石吉他。主要原因是，美国国会参院批准的这位现年58岁的新任国务卿是亲欧洲的多边主义者。

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Anthony Blinken

布林肯现年58岁，被视为亲欧洲的多边主义者

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拜登提名的美国新政府国务卿人选布林肯（Antony Blinken）相信，美国将 "战胜 "崛起中的中国，同时重振遭到损害的盟友关系。

在中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域后，拜登的国务卿人选布林肯向北京喊话，要求其停止对台湾施压。与此同时，美国海军“罗斯福号”航母通过台湾南部海域进入南中国海。北京在周一对美方行动做出回应。

拜登提名的内阁人选，包括准国务卿、国家情报总监、财政部长，都表示将对中国采取强硬立场，尤其是国务卿人选不林肯认可特朗普政府谴责北京在新疆的行为是“种族灭绝”。中国外交部次日做出被认为相对缓和的回应。

（德国之声中文网）在外交政策上，布林肯（Antony Blinken）要替拜登总统结束前总统特朗普的"美国优先"路线。

但同时，这位前副国务卿和拜登的长期亲信赞同美国外交应有某种延续性。在若干领域将不会与特朗普的政策决裂。在新近的一次参院听证会上，布林肯强调，这位前总统严厉对付中国是对的。前政府关于将美国驻以色列大使馆迁至耶路撒冷的这一有争议决定也不会收回。

不过，国际合作方面会出现根本性转折。在特朗普多年任期中的单边主义行为之后，布林肯代表了重返多边主义的美国。

这位哈佛和哥伦比亚等精英大学的毕业生在参院表示，"我们能够重新激活我们的核心联盟"，"我们一致行动，便更能应对俄罗斯、伊朗和朝鲜构成的威胁、致力于民主与人权。"

拜登总统已指令美国重返巴黎气候保护协定、中止特朗普启动的退出世卫组织程序。美国也有意重返国际伊朗核问题协议。不过，布林肯强调，为此，伊朗方面必须遵守协议，而且，重新谈判的目标必须是对伊朗有更严格规定。

特朗普数年任期中，对伊朗的态度使美国和坚持核问题协议的欧洲人之间的关系严重受创。布林肯咄咄逼人的前任蓬佩奥就曾数落欧洲人，站到了"伊朗最高领袖的一边"。

总是平静谦和的布林肯该不会发出此类声音。修补与传统盟友们的关系也是这位首席外交官的个人要务。尤其是，他与欧洲有着众多个人交集。出生纽约的布林肯跟随犹太继父皮萨尔（Samuel Pisar）在巴黎上学。后来，他在巴黎从事律师职业，讲一口流利法语。

通常被叫做托尼（Tony）的这位有两个孩子的父亲积累了丰富的外交与安全政策经验。1990年代，他便在克林顿总统的国家安全委员会工作。在奥巴马政府内，他是副总统拜登的安全事务顾问，后为总统国家安全事务副助理，以及国务卿克里的副手。

Washington | Weißes Haus Oval Office | Biden und Obama

2010年资料照片：布林肯在奥巴马的总统办公室里

对奥巴马任内，布林肯也不无批评。他承认，犹疑不决使奥巴马政府在叙利亚血腥内战问题上失败。他说："我们失败了。不是因为我们没有尝试，可我们是失败了。"

因为，若事关阻止暴行，布林肯力主实施强硬外交政策。在这一问题上，他深受继父皮萨尔的影响。少年皮萨尔曾被关押在奥斯维辛集中营。2017年，布林肯讲述了继父皮萨尔如何在二战结束时逃离一次死亡跋涉、数天后遇到一辆美军坦克的故事：

"他跪下了，说了唯一能说的母亲教给的那３个词：'上帝－保佑－美国'。美军士兵把他拉到了坦克上，--在引申意义上，让他来到了美国，来到了自由之中。"

布林肯说，他是在"不同寻常的、无与伦比的、吸引人的"美国这一形象下长大的。为能向全世界传达美国的这一形象，作为国务卿的他将有大量工作要做。

凝炼／洪沙（法新社）

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