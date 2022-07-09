布林肯：拜登与习近平或即将通话

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周日（7月10日）在泰国曼谷出席一个记者会时表示，美国方面期待总统拜登与中国领导人习近平将在接下来几周内有机会对话。

但在被问到美中两国领导人是否会在今年11月将在印尼巴厘岛举行的G20峰会上首次举行面对面会晤时，布林肯表示目前无法做出更具体的答复。

“关于习近平主席和拜登总统，我们的期望是，他们将有机会在未来几周内交谈。至于秋季将发生什么，我现在还无可奉告。”他还说，目前也尚未确定美国将派出何人参加11月将在泰国举行的亚太经合组织（APEC）峰会，但美国肯定会派代表与会。

在此前一天，布林肯与中国外长王毅在巴厘岛参加G20外长会议期间进行了长达5小时的会谈。布林肯呼吁中国在乌克兰战争上面与俄罗斯保持距离。

会后，布林肯表示此时“的确是我们都必须站起来......谴责侵略的时刻。” 说到这次会谈他表示，尽管双方关系复杂，但与王毅的会谈是 “有益的、坦诚和具有建设性的”。同时，他也表达了华盛顿对“北京在台湾问题上越来越多的挑衅性言论和活动”上的“深切关注”。

布林肯与王毅 巴厘岛长谈5个小时

根据中国外交部网站，王毅对美方表示，当前，中美关系仍未走出上届美政府制造的困境，甚至还在遭遇越来越多的挑战。中美关系的历史叙事被人为歪曲，现实状况被所谓“政治正确”所绑架，发展方向面臨被进一步引向歧途的危险。根本原因是美方的对华认知出现了问题，由此制定的对华政策自然也偏离了正确轨道。

王毅强调，既然美方承诺不寻求改变中国体制，就应该尊重中国人民选择的中国特色社会主义道路，停止抹黑攻击中国政治制度和内外政策。既然美方承诺不寻求打“新冷战”，就应该摒弃冷战思维，不搞零和博弈，停止拉帮结伙搞“小圈子”。他还提到了台湾问题，表示，既然美方承诺不支持“台湾独立”，就应该停止掏空歪曲一个中国政策，停止在台湾问题上“切香肠”，不得打“台湾牌”阻挠中国的和平统一进程。

近年来，这两个世界大国之间的紧张关系明显增加。尽管有战略上的竞争，世界上最大的两个经济体仍然是重要的贸易夥伴。

（路透社，法新社等）

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