布林肯抵达澳 四方会谈聚焦中俄联手势力

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 周三 (2月9日) 抵达澳大利亚的墨尔本，准备在11日与四方会谈 (QUAD) 的其他三国外长进行会晤。

这将是四方会谈的四个国家第四次举行部长级的会议，而布林肯的到来使他成为拜登政府上任後，出访澳大利亚级别最高的内阁成员。与此同时，美国与俄罗斯仍因乌克兰危机而持续处於紧张的关系中。

美联社报导，布林肯此行旨在加强美国在亚洲的利益，以及对中国在该地区日益增长的强硬态度进行反击的意图。他还将出访斐济，并在夏威夷与日本和韩国外长讨论朝鲜相关议题。

美国官员向媒体表示，在四方会谈的外长会议上，布林肯预计将强调印太地区国家与民主国家和民主价值观接轨的好处。

美国负责亚洲事务的最高外交官克里滕布林克 (Daniel Kritenbrink) 说：「这部分讨论将涉及中国对这些价值观和基于规则的秩序构成的挑战。」

澳大利亚外长9日表示，布林肯飞抵澳大利亚是为了集中精力应对印太地区的挑战。澳大利亚外长佩恩 (Marise Payne) 说，这次聚会是向中国传递了一个信息，那就是印太地区的安全对美国政府来说仍是一个重要挑战。佩恩说，四国部长正用行动表明他们对印太地区重要问题的重视程度。佩恩将主持11日展开的会议。

中国外交部发言人赵立坚周三 (2月9日) 在例行记者会上针对四方会谈外长会议做出回应，表示美国所谓的「民主」人设早已崩塌，却仍强迫他国接受其「美式民主标准」，以民主价值观划线丶拼凑小集团，这是对民主彻底的背叛。

他也强调，中国是地区的「福音」，追求和平丶谋发展丶促合作，及推动构建平等丶开放丶包容丶不针对第三国的亚太地区安全体系。他表示，中国同时也「反对构建各种封闭排他的小圈子丶群中群，反对制造阵营对抗」。

聚焦俄中联手威胁

虽然中国将是四方会谈外长会议议程中最重要的议题，但美国官员表示，乌克兰和北京与莫斯科之间的关系也将是一个讨论的重点。

布林肯预计会与盟国外长讨论俄罗斯和中国之间日益增长的伙伴关系所带来的威胁，特别是在上周俄罗斯总统普京和中国领导人习近平在北京冬奥会开幕上的会晤之后。

法新社在报导中指出，美国曾希望习近平和普京的会晤能表明中国对俄罗斯在乌克兰边境的军事集结的警惕。相反地，随着中国越来越表明统一台湾的决心，习近平在乌克兰议题上似乎保持沉默。

美国亚洲事务最高外交官克里滕布林克表示：「那次会议本应为中国提供机会，鼓励俄罗斯在乌克兰危机上运用外交手段缓和局势，因为这是世界对负责任的大国的期望。」

他表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，而中国视而不见的话，这表明中国愿意容忍或默默支持俄罗斯胁迫乌克兰，即使这些作法会使北京陷入尴尬处境，损害欧洲安全，并危及全球和平和经济稳定。

美国官员也提到，俄罗斯曾在2008年北京夏季奥运会期间对前苏联共和国格鲁吉亚采取军事行动。

近期，美国及其盟友持续对中国对台湾丶西藏丶香港丶新疆和南海的政策发表了强烈的看法。他们指责中国政府侵犯人权，压制异议，并强行夺取南海上的争议领土。

美国官员说，他们预计布林肯和其他参与四方会谈的外长将重申对中国行动的关切，特别是北京最近对台湾所进行的武力示威。本周，美国政府批准拜登上任後第二次的对台军售，这将支持台湾维护其美国制造的导弹防御系统。

在斐济短暂停留后，布林肯将经夏威夷返回华盛顿，而在夏威夷，布林肯将与日本和韩国外长举行以朝鲜为重点的会谈。

(美联社丶法新社)

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