布林肯批中國氣球侵犯美主權 耶倫仍有意訪中

（德國之聲中文網）前中共中央軍委國際軍事合作辦公室安全合作中心主任周波，在週三（2月8日）播出的DW《衝突地帶》（Conflict Zone）節目中談到中美「氣球事件」，他應和中國外交部的說法，主張此氣球是用於科學研究，因此「完全合法」，飄至美國領空則是「意外」。周波說：「人會犯錯，可能會有意外，所以是沒問題的。」

此前，中國外交部發言人毛寧屢次重申中國已「負責任」依國際法應對此事；周波亦稱，事發後中國已表示遺憾，並以「誠實」的態度面對。中國政府的「科研氣球」說法，遭外界質疑飄行地點過於巧合，對此周波反問道：「明知道這樣會被發現，明知道美國國務卿布林肯幾乎同時就要訪問中國，北京為什麼要這樣做？」

周波：中國是「無意」 美國是「刻意」監視

在周波看來，美國對於氣球事件太過「大驚小怪」。相較於中國氣球飄至他國領空，美國是以「航行自由」為名，「在中國沿海或南海進行大量、無止盡的偵察監視」；差別在於，前者「並非故意」，後者則是「有意」的。

氣球事件之前，中美關係早已相當緊張。周波認為，若因一個氣球，又讓雙方關係蒙上一層陰影，這樣太「愚蠢」了。他形容整件事宛如「好萊塢電影」，並主張「氣球就是氣球而已，它已經不在美國上空了」，雙方更應該做的，是去處理其他更迫切的議題。

被問及若中美互換立場，中國會不會跟美國一樣擊落氣球，周波並未直接回應。另外，中國將美國擊落氣球定調為「武力襲擊」，還主張「保留作出進一步反應的權利」；中國這樣的態度是否也算是「反應過度」？周波亦未正面回覆此提問。

周波曾任廣州軍區空軍司令部參謀，也曾派駐於非洲。退休後，他在北京清華大學戰略與安全研究中心擔任研究員，並替香港《南華早報》等媒體撰寫評論。

美國政府：中國擁有「氣球艦隊」

周波的說法，再一次顯示中國跟美國政府的論述核心存在巨大落差。週三（8日），美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）在華府會見北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝克（Jens Stoltenberg），他重申，事實就是北京政府「侵犯了美國的主權、領土完整與國際法」，因此呼籲中國應負起責任，美國也將持續與中國溝通。

布林肯表示，他與斯托爾滕貝克討論了中國帶來的「系統性與戰術挑戰」，稱中國任意侵犯他國主權、違反國際法的行徑「不負責任」，但美國對此將以負責任的態度，「審慎維護美國的利益」。

他指出，中國的監控範圍遍及五大洲，對象不是只有美國，因此美國有必要向世界各地的盟友共享相關資訊。斯托爾滕貝克則說，這次的偵察氣球再一次顯露中國的「行為模式」，即大量投資監控、情資系統，以擴張其軍事能力。

8日，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）提及中國擁有一支「氣球艦隊」，用來在世界各地進行監控計畫。國防部發言人賴德（Pat Ryder）則說，此監控計畫已持續多年；這一次的氣球絕非中國口中的「民用」氣球，這一點，美國「百分之百確定」。

此前，《華盛頓郵報》首先獨家披露，中國解放軍透過「氣球艦隊」，監控日本、印度、越南、台灣和菲律賓等地，許多美國的盟友皆意識到無法置身事外；6日，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）已向40間使館、150名外國外交人員說明中國監控氣球詳情。

針對美國向各國通報氣球資訊一事，中國外交部發言人毛寧8日回應：「希望美方基於客觀事實向其他國家說明情況。」

美財長耶倫仍有意訪中

布林肯因氣球事件延遲北京之旅，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）原訂的訪中行程是否受到影響，也受到關注。耶倫8日赴田納西州參訪一座電池廠時透露，她還是希望訪中可以成行。

耶倫表示，目前尚無法確定訪中日程，具體狀況要交由國務院與國防部決定。今年1月，耶倫曾於瑞士蘇黎世與中國國務院副總理劉鶴見面，當時雙方皆認同應「維持溝通管道暢通」，就全球總體經濟、金融局勢等議題，持續對話。

（綜合報導）

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