 布林肯：德国是美国“最好的朋友” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2021

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布林肯：德国是美国“最好的朋友”

美国国务卿布林肯在柏林访问时盛赞美德关系。他和默克尔共同强调了国际合作的重要性，并将俄罗斯和中国列为问题区域。同时布林肯也强调，美国并非要在国际层面上“遏制中国”。

布林肯说，德国是美国最好的伙伴和朋友

布林肯说，"德国是美国最好的伙伴和朋友"

（德国之声中文网）这是布林肯作为美国国务卿首次访问柏林。他特别强调了美德关系的重要性，在与默克尔的联合新闻会上称，"德国是美国最好的伙伴和朋友"。此前，布林肯也与德国外长马斯就北溪2号天然气管道进行了对话。

布林肯和默克尔强调了在对抗全球危机和冲突时国际合作的重要性。这位美国国务卿说，美德两国都同意，世界上的重大挑战不可能由任何国家单独解决。

默克尔还强调了多边主义的重要性。她表示，"不仅要指出地缘政治挑战，也要就联合行动达成一致"。她和布林肯都把俄罗斯和中国列为当前的问题区域。而默克尔也警告说，"尽管世界上存在各种争议，但我们必须始终保持对话渠道畅通"。

在布林肯与马斯会面时，两位外长也强调了人权的重要性。布林肯说，这不是一个在国际层面上 "遏制、击退中国的问题"，相反，美国正在努力实现"公开、公平、基于规则"的合作，而其中人权也很重要。

布林肯在同马斯共同出席记者会时谈到新疆维吾尔人人权遭到打压的问题。布林肯呼吁，"我们所有人都应该尽我们所能，确保可能的强迫劳动的产品不会进入我们的国家"。他说，"通过压迫人民或限制其基本权利来生产的技术和产品都不应该被出口"。

周四，布林肯与马斯一起参观了柏林的大屠杀纪念馆

周四，布林肯与马斯一起拜访了柏林的大屠杀纪念馆

周三（6月23日）布林肯还出席了由德国举办的利比亚国际会议，讨论在这个北非国家的选举计划和撤军问题。周四，他与马斯一起拜访了柏林的大屠杀纪念馆。

布林肯访德的同时，德国经济部长阿尔特迈尔也飞往华盛顿。默克尔本人预计将于7月15日访问美国。两周前，默克尔曾在英国举行的G20峰会期间同拜登举行了美国总统换届之后的首次会晤。拜登在会晤结束后就在推特上写道："我们两国间的联系还从未像现在这样紧密。"

周五，布林肯将在巴黎会见法国总统马克龙，此后还将访问意大利。

（法新社等）

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