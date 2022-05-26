布林肯對中戰略演說：北京威脅更勝俄羅斯

（德國之聲中文網）​​美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期四（5月27日）發表了各界期待已久有關美國應對中國崛起的戰略演說中，他表示，美國並不尋求將中國從全球經濟中分割出去，但希望北京遵守國際規則。

布林肯說，華盛頓不會阻止中國的經濟增長，也不會試圖改變北京的政治制度，但美國將捍衛維護和平與安全的國際法和制度，使包括美國和中國在內的各國有可能共存。

布林肯在華府喬治-華盛頓大學發表了長達45分鐘的演說，內容涉及中美關係中最具爭議的議題。他說：「我們不是在尋找衝突或新的冷戰。恰恰相反地，我們決心避免這兩種情況。」

在美國前總統特朗普執政期間，美中關係降至幾十年來的最低水平，而在現任總統拜登執政期間，美中關係進一步惡化。迄今為止，拜登一直堅持其前任特朗普任內對大量中國商品加徵關稅的做法，但也尋求與印太地區及其他區域的盟國建立更緊密的關係，以應對北京日益增長的影響力。

在拜登執政的17個月，他因沒有宣布對中國的正式戰略而遭到共和黨議員和一些外交政策觀察家的批評，因為這些人認為中國是僅次於美國的世界第二大經濟體，也是華盛頓的主要戰略對手。

然而，在這段期間，美國從阿富汗的混亂撤軍和俄烏戰爭，都讓拜登在外交政策上必須分心。他發誓不會讓中國在他的任期內超過美國成為全球領袖。但同時，他的政府試圖利用烏克蘭危機和中國在2月與莫斯科宣布的「無限制」伙伴關係，激發與盟國的新團結氛圍。

在布林肯發表演說之際，中國外交部長正在太平洋島國進行訪問，這是北京與華盛頓及其盟友之間爭奪影響力的一個主要地區。布林肯27日在演說中說，雖然俄羅斯代表著一個直接的威脅，但華盛頓仍然持續關注中國，因為北京對國際秩序構成了「最嚴重的長期挑戰」。

中共的「壓迫性」和「侵略性」

華盛頓長期以來一直抱怨其所謂「中國的不公平貿易做法」，如國家主導的補貼和市場准入障礙，以及中國對其他國家施加越來越多的經濟脅迫。雖然布林肯對中國人民在過去40年裡為國家的歷史性經濟轉型所做的努力表示讚賞，但他也抨擊中國國家主席習近平。

他說：「在習近平的領導下，執政的中國共產黨在國內變得更加壓制，在國外變得更具侵略性。」他還說，中國共產黨正在利用其權力破壞使其成功的原則和制度。

在演講中，他闡述了加強投資美國競爭力並與盟友和伙伴結盟以與中國競爭的戰略框架，稱這種競爭是「我們的損失」。布林肯表示，拜登政府隨時準備在一系列問題上增加與北京的直接溝通，如果中國官員採取行動解決這些議題，拜登政府將「積極回應」。

不過他也重申：「但我們不能依靠北京改變其軌跡。因此，我們將圍繞中國塑造戰略環境，以推進我們對一個開放和包容的國際體系的願景。」

重申對台政策不變

另一方面，美國增加對台灣的支持仍然是一個國際社會中的重要爭論點，儘管美國在形式上保持了其長期的戰略模糊政策。布林肯27日重申美國對一個中國政策的承諾，盡管拜登本周早些時候曾稱，如果中國攻擊台灣，美國將軍事介入，但拜登和他的助手後來也說，他的發言並不反映美國對台政策的轉變。

根據一個中國政策，儘管法律規定美國必須確保台灣有自我防衛的手段，但華盛頓在外交上正式承認北京，而不是台北，。布林肯說：「變化的是北京越來越多的脅迫行為，比如試圖切斷台灣與世界各國的關系，並阻止台灣參加國際組織。」

布林肯還說，中國軍隊幾乎每天都在台灣附近活動，他稱此舉深深破壞了台海周遭的穩定。

布林肯原先預定是在5月初發表這次的談話，但因他5月初被檢測出感染新冠病毒而被迫推遲相關談話。在他27日發表演說之前，美國進行了一個月的密集外交活動，重點都放在印太地區，其中包括拜登以總統身份首次出訪該地區。

拜登這次出訪與韓國、日本、印度和澳大利亞的領導人會面，部分目的是為了反擊中國日益增長的影響力。拜登還試圖在與東南亞國家的關係中創造新的契機，他在本月於華府舉辦的一場峰會上，宣布這是美國與東協國家關係的「新時代」。

(路透社、美聯社)

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