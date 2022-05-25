布林肯将发表中国政策演说

（德国之声中文网）美国官员透露，美国国务卿布林肯在周四的讲话中将提出与北京竞争举措的三大支柱，以确定21世纪的经济和军事平衡。虽然俄罗斯被美国视为对国际稳定构成最严重和最直接威胁，官员们表示，美国政府认为中国的威胁更大，并正在整合资源和盟友，以抗衡中国在世界各地日益增长的自信。官员们也承认，美国针对中国的直接影响力有限，华盛顿将专注于塑造中国周边的战略环境。

官员们不愿意对美联社透露姓名。布林肯于周四（5月26日）在乔治·华盛顿大学发表重要政策演讲，详细阐述拜登政府对华政策。美国总统拜登刚刚结束了对日韩的访问。拜登在亚洲之行发表讲话时曾表示，若中国侵犯台湾，美国将在军事上介入。这引发各界关注，因为这似乎打破了美国长期以来对台湾奉行的“战略模糊”政策。不过白宫在拜登发言后迅速表示美国的立场没有改变。官员们说，布林肯将在讲话中重申美国没有改变立场，华盛顿仍然坚持"一个中国 "政策。

布林肯还将说明，全球对俄罗斯入侵乌克兰的回应应被视为一个模板，来对抗北京塑造一个新的、不可预测的世界秩序之企图。他还会指出，中国是一个有意愿并具有经济、技术、军事和外交实力来推动实现一个不同国际秩序的国家。美国政府打算利用其敦促盟友支持乌克兰对抗俄罗斯方面取得的成功，使美国的盟友和伙伴结盟，以此对抗中国。

一名预先看过演讲稿的美国高官对法新社透露，与特朗普执政的粗暴做法不同，布林肯将避免谈论一场全面性的全球冲突，也不会要求其他国家回避中国。他说：“这不是一场新冷战，不是要把世界划分为僵化的意识集团……不是为了遏制或压制任何强权，而是维护和振兴国际秩序。“

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



中国努力扩大影响力的最新行动引起美国和其它民主国家的关注。中国外长王毅本周四开启对太平洋8国访问，北京希望能够在此行达成涵盖广泛的全面协议。王毅的首站是所罗门群岛。

上个月中国与所罗门群岛签署了一项安全协议。澳大利亚、新西兰和美国均表达了担忧，因为泄露条款显示，它将允许中国军舰在所罗门群岛停靠。还有说法称，所罗门允许中国在该国建立军事基地。但是所罗门群岛和中国官方均表示没有建立军事基地的计划。

布林肯原定于5月初在乔治·华盛顿大学发表这场演讲，但因感染新冠病毒而推迟了到了月末。





（美联社，法新社）

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