布林肯寻求 "重振 "北约

美国国务卿布林肯在北约外长会议前与北约秘书长斯托尔滕贝格举行新闻发布会，强调美国希望 "重振联盟"。德俄北溪2号和包括阿富汗在内的安全问题都将是北约外长会议的重点。
（德国之声中文网）美国国务卿布林肯在就任后首次欧洲之行中表示，美国希望 "重建伙伴关系，而首先就是与北约盟友的伙伴关系"。
他在开场白中向北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)表示，“我今天来到这里，部分原因是为了与北约盟友分享我们的一些初步想法，但也许更重要的是，我是来倾听和协商，因为这是盟友需要做的。"
作为美国总统拜登寻求重塑跨大西洋关系的一部分，布林肯将在两天的欧洲之行中和北约成员国29位外长会面。他在新闻会上表示， ”"我来到这里，是为了表达美国（对北约）的坚定承诺......我们希望重振联盟。"
斯托尔滕贝格表示，他希望北约领导人能够就从气候保护措施到可持续的军事行动资金等一系列议题进行谈判。北约在阿富汗未来的使命也是议程上的重点。北约在那里驻扎着9600名官兵。
北约盟友希望华盛顿能在美军是否留在阿富汗的问题上做出决定。前总统特朗普曾与塔利班达成协议，在5月1日前从阿富汗部分撤军，将美军人数削减至2500人--这将是20年来最低水平。 北约盟国认为，美国的存在是维持北约任务的必要条件。
布林肯表示，美国仍在考虑阿富汗问题。他说，“无论美国最终做什么，都会了解北约盟友的想法，会谈之后我会把这些想法带回去。"他还表示，"我们将与我们的北约盟友团结一致，寻求负责任地结束这场冲突的办法，并使我们的军队远离伤害。"
北溪2号天然气管道项目也将是讨论的议题。布林肯说，他将在与德国外长马斯(Heiko Maas)的首次面对面会谈中警告他，美国可能会对通往俄罗斯的北溪2号天然气管道进行制裁。布林肯曾多次谴责德俄北溪2号项目，抨击它是 "俄罗斯的地缘政治项目，旨在分裂欧洲，削弱欧洲能源安全"。
布林肯在新闻会称："拜登总统已经非常明确地表示，他认为这条管道不是个好主意。对欧洲不好，对美国也不好。"他说，该项目与欧盟自身的能源安全目标相矛盾，可能会 "损害 "乌克兰、波兰 "和其他盟友的利益。
乐然/ 叶宣（法新社、德新社、路透社）
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德国之声（DW）采访了前驻欧美军司令、欧洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）战略研究部主席霍奇斯（Ben Hodges）。他说，目前北约和美国最重要的是要协同行动，而非各行其是。