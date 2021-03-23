布林肯寻求 "重振 "北约

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯在就任后首次欧洲之行中表示，美国希望 "重建伙伴关系，而首先就是与北约盟友的伙伴关系"。

他在开场白中向北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)表示，“我今天来到这里，部分原因是为了与北约盟友分享我们的一些初步想法，但也许更重要的是，我是来倾听和协商，因为这是盟友需要做的。"

作为美国总统拜登寻求重塑跨大西洋关系的一部分，布林肯将在两天的欧洲之行中和北约成员国29位外长会面。他在新闻会上表示， ”"我来到这里，是为了表达美国（对北约）的坚定承诺......我们希望重振联盟。"

阿富汗撤军与北溪2号

斯托尔滕贝格表示，他希望北约领导人能够就从气候保护措施到可持续的军事行动资金等一系列议题进行谈判。北约在阿富汗未来的使命也是议程上的重点。北约在那里驻扎着9600名官兵。

北约领导的阿富汗国际安全援助部队目前在阿富汗驻扎着9600名官兵

北约盟友希望华盛顿能在美军是否留在阿富汗的问题上做出决定。前总统特朗普曾与塔利班达成协议，在5月1日前从阿富汗部分撤军，将美军人数削减至2500人--这将是20年来最低水平。 北约盟国认为，美国的存在是维持北约任务的必要条件。

布林肯表示，美国仍在考虑阿富汗问题。他说，“无论美国最终做什么，都会了解北约盟友的想法，会谈之后我会把这些想法带回去。"他还表示，"我们将与我们的北约盟友团结一致，寻求负责任地结束这场冲突的办法，并使我们的军队远离伤害。"

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 佛教中心巴米扬谷 这两座大佛坐落于中国和南亚之间的一条古老商道上。位于阿富汗首都喀布尔东北方约200公里的巴米扬谷过去是佛教中心。公元六世纪时，曾有数千名佛教僧侣定居于此处的山谷中。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 僧侣开凿的洞穴 佛教艺术与文化也随着僧侣的到来，进入这个阿富汗中部山区。当时的佛教僧侣住在鑿于红砂岩壁上的洞穴中。巴米扬大佛也是红砂岩雕像。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 玄奘的记述 公元七世纪，佛教高僧玄奘从天竺返回中国。玄奘曾途经巴米扬谷，并在《大唐西域记》中记述其见闻，其中描述西大佛的文字如下：“王城东北山阿，有立佛石像，高百四五十尺。金色晃曜，宝饰焕烂。” 对于东大佛的描述则是：“东有伽蓝，此国先王之所建也。伽蓝东有钥石释迦佛立像，高百余尺。分身别铸，总合成立。”

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 混合式风格 最大的佛像“西大佛”高达53米，刻画的是燃灯佛的形象。根据艺术史学家的研究，这尊佛像结合了佛教艺术和希腊文化传统的风格特征。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 从旅游胜地到战场 尽管巴米扬谷在公元1000年左右经历伊斯兰化，佛像依旧耸立于此。在20世纪，直至1979年苏联占领此地前，此处一直是旅游胜地。在随后长达10年的战争中，巴米扬谷的洞穴被作为弹药库使用。苏联军队与美国支持的“圣战”武装在这个具重要战略意义的山谷爆发激烈战斗。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 塔利班的怒火 2001年3月，夺下阿富汗政权的塔利班以炮弹炸毁巴米扬大佛。极端伊斯兰组织塔利班反对任何形式的偶像崇拜。尽管巴米扬大佛早已不再获得宗教崇敬，仍难逃被摧毁的命运。塔利班也破坏了位于喀布尔的国家博物馆。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 永远消失的文化瑰宝？ 巴米扬大佛被摧毁后，联合国教科文组织于2003年将其列为世界文化遗产。虽然曾有多个重建雕像的提案，但截至目前为止尚未获得实现。



北溪2号天然气管道项目也将是讨论的议题。布林肯说，他将在与德国外长马斯(Heiko Maas)的首次面对面会谈中警告他，美国可能会对通往俄罗斯的北溪2号天然气管道进行制裁。布林肯曾多次谴责德俄北溪2号项目，抨击它是 "俄罗斯的地缘政治项目，旨在分裂欧洲，削弱欧洲能源安全"。

布林肯在新闻会称："拜登总统已经非常明确地表示，他认为这条管道不是个好主意。对欧洲不好，对美国也不好。"他说，该项目与欧盟自身的能源安全目标相矛盾，可能会 "损害 "乌克兰、波兰 "和其他盟友的利益。

乐然/ 叶宣（法新社、德新社、路透社）

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