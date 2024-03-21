布林肯：对菲律宾防御承诺"坚定不移"

（德国之声中文网）周二(3月19日），美国国务卿布林肯与菲律宾外长马纳罗会晤。布林肯在新闻发布会上表示："我们与菲律宾站在一起，包括共同防御条约在内的防御承诺坚定不移。"

菲律宾和美国1951年达成一份共同防御条约，如果受到攻击，必须相互予以支持。菲律宾总统马科斯去年向华盛顿要求澄清相关安全承诺的范畴。

周二，布林肯表示，该条约囊括对菲律宾军队、公务船只和飞机以及海警的袭击。

布林肯还表示："我们对一个自由、开放的印太--包括南中国海和菲律宾专属经济区在内--的共同理念，受到中国行动的威胁，对此我们均表示关切。"

他表示，国际法以及菲律宾的权益屡次受到侵犯：水炮、拦截行动、逼近等危险行动。

两周前，在第二托马斯礁（中国称仁爱礁）附近，中国海警船拦截并对菲律宾船只使用高压水炮，导致一名菲律宾将领和四名水手受轻伤。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

中国：美国不是南海当事方

中国外交部发言人林剑回应称，美国不是南海问题当事方，无权介入中菲两国之间的涉海问题。他说，美菲军事合作不得损害中方在南海的主权和海洋权益；菲律宾提出的是"非法主张"。他说，中方将继续采取必要措施坚定捍卫主权。

中国驻菲律宾大使馆周三在一份声明中称，布林肯再次以所谓美菲共同防御条约威胁中国。

布林肯也与菲总统马科斯会晤。美国总统拜登4月将在白宫与马科斯以及日本首相岸田文雄会晤。三位领导人可能会讨论中国在南中国海日益具有进攻性的行为以及朝鲜核计划。

北京曾多次表示，马科斯决定允许美国在菲律宾扩大其军事存在，可能会影响中国和地区安全。

美菲军方计划4月在菲律宾举行最大规模的年度作战演习。

除中国和菲律宾之外，越南、马来西亚、台湾和文莱也对资源丰富、且是重要国际贸易航线的南中国海有主权要求。北京声称对几乎整个南中国海拥有主权。

过去十年，中国将一些礁石变为七座岛屿，如今成为有导弹防护的岛屿基地，其中三座岛屿有飞机跑道，以此加强其领土主张和巡逻行动。

作为回应，华盛顿与菲律宾、越南等国加强印太军事联盟和安全合作关系。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



（美联社、路透社）

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