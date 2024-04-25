布林肯对中国"不公平贸易行为"提出关切

美国国务卿布林肯周四与上海市委书记陈吉宁会晤时，就中国的"贸易政策和非市场经济做法"提出担忧。中国外交部回应称，中方一贯按照市场原则开展经贸合作。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周三（4月24日）抵达上海，展开为期三天的访华行程。周四，布林肯在上海与当地政府官员会晤，期间他对中国“不公平的贸易行为“表示关切。

根据美国国务院新闻稿，布林肯与上海市委书记陈吉宁会晤并“提出了对（中国）贸易政策和非市场经济做法的担忧”。

声明称，布林肯还强调，美国寻求与中国进行健康的经济竞争，并为“在中国经营的美国工人和企业提供公平的竞争环境”。

“双方重申了美国和（中国）人民之间关系的重要性，包括扩大学生、学者和企业之间的交流。”

长期以来，中国对美国的贸易顺差、知识产权盗窃指控以及其他被视为歧视在华美国企业的做法，一直是两国关系摩擦的根源。

中国方面则强烈反对美国对中国侵犯人权的指责以及华盛顿对台湾的支持。

在被问及对布林肯说法有何回应时，中国外交部发言人汪文斌周四(4月25日)在例行记者会上表示，“中方一贯按照市场原则开展经贸合作，始终坚定支持多边贸易体制，全面履行世贸组织规则”。“我们希望美方也切实尊重公平竞争原则，遵守世贸组织规则，同中方相向而行，为推动中美经贸关系健康稳定发展创造有利条件。”

面对面外交很重要！布林肯在上海发布影片 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在布林肯周三抵达上海的不久前，美国总统拜登刚签署了一项价值950亿美元的对外援助案以及TikTok剥离法案，试图迫使TikTok的中国母公司字节跳动出售该短视频平台。

中国一直抨击美国对台援助，谴责这是危险的挑衅。中国还强烈反对美方强制TikTok“分家”的行为。尽管如此，在拜登和习近平通话、美国财政部长耶伦访华以及中美两国防长通话后不久，布林肯还是进行了这次访问，这表明双方至少愿意讨论两国之间的分歧。

根据美国国务院的声明，布林肯对陈吉宁表示：”我认为重要的是要强调直接接触的价值，事实上是必要的。我们需要彼此交谈，提出真实存在的分歧，并寻求解决。”

布林肯说：“我们对我们的人民，实际上也对世界负有责任，有义务负责任地处理我们两国之间的关系。这是我们的义务，也是我们非常认真对待的义务。”陈吉宁表示赞同，并称拜登与习近平最近的通话有助于“两国关系的稳定和健康发展”。他表示，中美是合作还是对抗，关系到两国人民、两国人民的福祉，也关系到人类的未来。

陈吉宁还说，他希望布林肯能够对上海有 “深刻的印象和了解”。他告诉布林肯，上海始终坚持市场化、法治化、国际化方向，持续优化营商环境，提供高效便利服务，支持各类企业不断深耕上海，实现共赢发展。

布林肯：中美关系最重要、也最复杂

最近，美国担心中国在电动汽车、钢铁和光伏板等行业的潜在产能过剩，可能会排挤美国和其他外国制造商。

布林肯在上海期间还来到上海纽约大学与师生交流。据澎湃新闻报道，布林肯说，中美关系是世界上最重要也是最复杂的关系之一，“我能保证的是，中美保持对话，互相倾听，理解彼此。尤其要确保学生、商业团体以及两国人民保持交流，特殊是在华美国学生和在美的中国学生进行交流，了解彼此以及对方的国家。这是我们两国了解彼此的最佳途径。”此外，布林肯还现场观看了上海大鲨鱼对阵浙江稠州金牛的CBA篮球赛。他预计在北京将与中国外长王毅和中国国家主席习近平等举行会谈。

随着美国总统大选白热化，无论结果是拜登连任或特朗普重返白宫，都尚不清楚将会对美中关系产生何种影响。但特朗普可能会加剧他在第一任期内挑起的贸易战。他对中国的强硬言论和外交政策的孤立主义态度可能会增加不确定性。

(美联社、彭博社等)

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