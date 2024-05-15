布林肯宣布对乌军援20亿 拜登或会泽连斯基

正在乌克兰访问的美国国务卿布林肯宣布，美国下一批20亿美元的对乌军事援助已上路，并透露拜登计划会晤泽连斯基。而鉴于前线吃紧，泽连斯基取消了本周对欧洲国家的访问。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周三（5月15日）在基辅宣布，美国将再向乌克兰提供20亿美元的军事援助，以抵御俄罗斯在前线的进攻。

布林肯是在与乌克兰外长库列巴联合举行的新闻发布会上宣布这一消息的。新的援助是数周前美国国会在延迟数月后通过的610亿美元军援乌克兰一揽子计划的一部分。

布林肯说，这一援助的目的是 “在今天提供武器”，并投资于乌克兰的基础设施，以及帮助乌克兰从其他国家购买军事装备。

库莱巴同时表示，乌克兰 “迫切需要 ”另外七套防空系统，并表示上周遭到俄罗斯袭击的东北部的哈尔科夫地区需要两套防空系统。他还说，乌克兰需要盟国更快地交付承诺的武器。

俄军对哈尔科夫发动了攻势 图像来源: Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform/Abaca/IMAGO

上周末，俄罗斯军队对乌克兰第二大城市哈尔科夫周边地区发动了进攻，据俄罗斯军方的消息，已有多个村镇被俄军攻占。

布林肯在记者会上表示，乌克兰可以自行决定是否使用美国的武器攻击俄罗斯领土，但华盛顿并不鼓励这样做。

布林肯说：“我们没有鼓励或促成乌克兰在境外的打击行动，但最终乌克兰必须自己决定如何进行这场战争。”

布林肯还表示，美国总统拜登有可能在数周之内会见乌克兰总统泽连斯基。

就在同一天，乌克兰总统发言人尼基弗洛夫（Serhij Nykyforow）宣布，鉴于前线形势吃紧，总统泽连斯基决定取消本周对西班牙和葡萄牙的访问。

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(路透社、法新社)

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