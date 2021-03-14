布林肯、奥斯汀抵日 美日对话聚焦中国

（德国之声中文网）"日本和美国会针对中国试图单方面改变现状，表达坚决反对的立场"，茂木敏充周一在日本参议院预算委员会的会议上说。

美国国务卿布林肯与防长奥斯汀周一抵达日本，他们将于周二与茂木敏充以及日本防务大臣岸信夫举行 "二加二"会谈。"

茂木敏充说，布林肯和奥斯汀的来访是向世界展示美日联盟"不可动摇的好机会"。

日本共同社援引不愿透露姓名的日本政府官员称，美日两国可能针对新的中国《海警法》表示关注和忧虑，该法律允许中方海岸警卫队使用武器。中国外交部长王毅则于本月早些时候表示，这部法律"不针对任何国家"。

布林肯和奥斯汀联名撰文

布林肯和奥斯汀周日（3月14日）共同在《华盛顿邮报》发表题为《美国的同盟关系在世界上是"力量倍增器"》的客座评论。其中写道，中国非常有意愿"利用胁迫策略实现自己的目标，这让我们再次看到与盟国合作至关重要"。

两人还在文中表示，美国将和盟国一起，"就中国在新疆和西藏侵犯人权、在香港系统性地侵蚀民主、削弱台湾民主制度以及在南中国海提出违反国际法的主张，追究中国的责任"。

对于布林肯和奥斯汀联名撰文，中国外交部在3月15日做出回应。据官媒环球网报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，任何国家之间的合作都应秉持开放包容理念，而不是固守零和博弈思维。他说，这些言论"说到底这都是所谓"中国威胁论"的陈词滥调，注定被扫入历史的垃圾堆。……死守冷战思维只会害人害己"。

目前正值中美高层会晤前夕：按计划，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文和中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国国务委员兼外长王毅，将于3月18日和19日在阿拉斯加会晤，探讨诸多问题。

王凡/乐然（德新社，华盛顿邮报等》

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