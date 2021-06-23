布林肯喊话盟友：团结就是力量

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯在访问德国期间接受了德国电视一台每日新闻访谈节目（tagesthemen-Interview）的专访。在接受采访时，布林肯再次重申美国在世界上找不到“比德国更好的伙伴和朋友”。不过提问的记者说，欧洲人担心拜登在任的4年可能只是美国政坛的一个例外，4年后美国又会组建一个民粹政府，这如何能不让德国人听到“美国回来了”的说法感到迟疑呢？布林肯回答说，他并没有觉得德国人犹豫迟疑。他例举在刚刚结束的G7峰会上，美国、德国以及其它盟友国家在捐赠新冠疫苗、停止资助火力发电以及向欠发达国家和地区加大投资基础建设等方面都立刻达成了一致。他强调说：“如果我们可以成功地共同证明民主国家能够真正改善人民的生活，解决人民的忧虑和需求，那么民主制度也将得到人民的长久支持。”

记者追问到，在多边主义问题上，欧洲和美国并不存在认知差别。但是在涉及到中国问题时，美国想把G7国家都拉拢到自己一边，共同以更强硬的方式对抗中国。德国虽然认为中国是日益增加的挑战，但是德国希望与中国之间尽可能少的发生对抗冲突。就此而看，德国和美国在涉华问题上存在差异。

布林肯解释说：“必须指出的是，我们并不是要阻止中国。我们并不寻求限制中国的行动空间。我们正在寻求的是维护美国和德国这么多年来共同致力于实现的自由和开放的国际体系。如果有人想动摇它——无论是中国还是任何其他国家——我们都会站出来捍卫这一体系。”

然后他又强调说，美德之间在行动方式上存在战术分歧。“但过去几周双方事实上已经开始相互接近，”布林肯说，“2018年七国集团最后的公报中甚至没有提到中国。北约在2010年制定其战略时，中国还不成为议题。现在，人们越来越认识到，中国是一个挑战。但我们也承认，我们与中国的关系是复杂的。”

记者追问布林肯美国和德国在对华关系上究竟有怎样的不同。布林肯并没有直接回答这个问题，他只是说，尽管存在差别，但是德美两国都看到，在对华关系上，有些方面中国和德美两国之间是对手关系，有些是竞争关系，但也有些方面是合作关系。他说：“不管怎么说，如果我们一起行动应对中国，我们的情况会更好。我认为这一点正变得越来越清晰。”

记者回应说：“可是美国的态度还是‘美国优先’，不是吗？美国没有和北约盟国仔细协商就下令从阿富汗撤军。而且美国现在还在向欧洲的钢铁和铝征收惩罚性关税。中国是另一个例子。所以美国做什么事，德国才会如此犹豫要不要一起做呀。”

布林肯回答说：“我花了好几周的时间和我们的伙伴、盟友展开了各种各样的讨论。我们说：这是我们的设想，你们怎么看？好吧，我承认，我们的决定不都和盟友的意见一致，但是我真心认为，我们和盟友进行了真诚的协商。然后我们才做出了决定。而且广泛来说，我真的认为我们和盟友是认真协商的。”

接着记者又问到：“您的外交政策基于的信念是：自由民主和独裁专制正处在竞争之中。但是最大的危险不是来自于非自由强国的威胁，而是来自于内部的极端化、民粹化、信息缺失以及对特别是美国社会的内部的不信任感。”

布林肯对这一判断表示赞同，但他强调说：“如果民主国家和专制国家之间存在这样的较量——我们认为这是存在的——那么我们只有从我们自家门口开始，才能赢得这场较量：通过加强民主，使其更具有抵抗能力。如果我们想为国民带来真正的改善，那我们就要开始行动。这就是为什么我们要让自己的国民受益、加强基础设施建设和科技投入是如此的重要。这不是要阻拦别人前进，而是要让我们自己走得更快。这一切最好是从自家开始。”

最后记者问，美国和德国在北溪2号项目上存在分歧。而美国现在表示不会再对德国祭出新的制裁，那么美国期待德国拿出什么样的回报呢？

布林肯回答说，最重要的是确保俄罗斯不能利用这条管线向其它国家施压，不能让俄罗斯将这条管线作为打击乌克兰以及东欧其它国家、乃至欧洲的武器。他说，因为这条天然气输气管线会继续加大（欧洲）对俄罗斯油气的依赖性。他说，希望未来几周通过各方的密切合作就可以达成一致，得到解决方案。

（Tagesschau）

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