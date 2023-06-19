布林肯告诉习近平：拜登认为美中有义务处理好关系

（德國之聲中文網）在与中国党和国家领导人习近平会面前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（6月19日）先與中共中央外事辦主任王毅在北京舉行了雙邊會晤。王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政，並強調在台灣問題上，沒有任何妥協退讓的餘地。

根據路透社和中國央視等媒體拍攝的影片，布林肯在工作人員的指引下，步入北京釣魚台國賓館，並與王毅握手合照。兩人簡單寒暄幾句後，進入會議室。但布林肯和王毅在相互打招呼，並到會議室內坐下來討論的整個過程中，都沒有對在場的媒體發表任何評論。

中國外交部在會後發表聲明表示，王毅著重剖析了台灣問題的實質，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心。「在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地」。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的「一個中國原則」，尊重中國主權和領土完整，明確反對台獨。

王毅還說，布林肯此次北京之行正值中美關係處在一個關鍵節點，「需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇」。而兩國關係陷入低點的根源，在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。

聲明也說，布林肯向中國表達了美方看法，表示美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，期待同中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。雙方還就共同關心的國際和地區問題，交換了意見。

布林肯會不會見到習近平，一度不明朗

根據美國國務院公佈的行程，布林肯週一上午與王毅會面後，下午安排了與美國商界和駐中外交人員的交流活動，並且在北京時間（台北時間）傍晚結束行程前舉行記者會，宣布訪問成果，隨後他將飛往英國倫敦。

布林肯既定的行程規劃中，並沒有與習近平見面的安排，但此前就有多家外媒指出，布林肯本次訪問有機會見到習近平。美國《紐約時報》報導，2018年川普時期的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪華時，曾與習近平會面。

布林肯過去曾在多個場合見到習近平，也有過不少次交談。2011年他陪同時任美國副總統的拜登訪問北京和成都時，就結識了時任中國國家副主席的習近平，布林肯當時擔任美國國家安全顧問。

周一当天传出消息，布林肯将于北京时间周一下午4点30分与习近平会面。中国官媒新华社也报道了该消息。

中国国家主席习近平6月19日下午在人民大会堂会见来华访问的美国国务卿布林肯

习近平会见布林肯: 希望你这次访华能帮助稳定中美关系

据中国官媒报道，习近平对这位美国国务卿说，此前中方与布林肯进行了长谈，“总体上，双方谈得是坦诚深入的”，中方已经表明了立场，“双方同意共同落实好我和拜登总统在巴厘岛会晤时候达成的共识，双方在一些具体的问题上也取得了进展，达成了共识，这很好。”

此外，习近平也表示：“国与国交往总要相互尊重，以诚相待。我也希望国务卿先生这次访华能够为稳定中美关系多发挥积极作用。”

布林肯：“我们都同意需要稳定我们的关系”

据路透社报道，美国国务院表示，国务卿布林肯周一与中国国家主席习近平会面时说，拜登总统认为华盛顿和北京有义务管理好两国之间的关系，并且美国致力于这样做。布林肯说，美国并不试图在经济上遏制中国。他还强调，美国和中国进行军方之间的沟通是绝对必要的。

布林肯周一也称，他同意中国领导人的说法、中美需要稳定关系，但他也对双方之间巨大的分歧“保持清醒”。这位美国国务卿对记者表示，“在每次会谈中，我都强调，高层直接接触和持续沟通是负责任地管理分歧和确保竞争不转向冲突的最佳方式，我从中国同行那里听到了同样的话。我们都同意需要稳定我们的关系。”

据法新社报道，布林肯还指出，中国承诺不向俄罗斯输送致命武器。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 不铺红地毯、只给画红线 布林肯此次北京之行是美国国务卿5年来首次访华，也是拜登政府上台后美方访华的最高级别官员。不过，当布林肯抵达北京首都国际机场时，没有红地毯，没有人献花，到场迎接的中方官员只有相对级别较低的外交部北美大洋洲司司长杨涛。有意思的是，机场地面还画有几道红线，而现场照片也正好捕捉到布林肯脚踩“红线”的瞬间。在中美关系处于历史性低谷之际，所有这一切似乎都具有象征性意义。不过，也有专家指出，除了希拉里·克林顿2012年作为国务卿访华时中方为她铺了红地毯外，克里、蒂勒森、蓬佩奥等美国国务卿抵达中国时，停机坪也没有红地毯。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 中国官媒不提布林肯说了什么 布林肯6月18日早上抵达北京，下午抵达钓鱼台国宾馆，与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈。不过，中国央视18日晚上7时播出的《新闻联播》却没报道此事。对于布林肯和秦刚长达6、7个小时的会谈，中国官媒新华社等只报道了秦刚以训诫口气表达的中方立场，但未提布林肯说了什么。新华社称，秦刚表示，“当前，中美关系处在建交以来的最低谷”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 分析：为习近平11月出席旧金山APEC峰会铺路 布林肯在与秦刚会谈后在推特写道，双方讨论了如何通过开放的沟通渠道负责任地管理两国的关系。美国国务院发表声明指出，布林肯强调了双方保持沟通渠道畅通的重要性，提出和中国在一些议题上可以合作，但同时表示，美国将继续保护美国人的利益，维护基于规则的国际秩序。《华尔街日报》先前分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 口罩的意义 从现场照片可以看到，在布林肯率领的美方代表团分别与中国外长秦刚以及中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅为首的中方代表团会晤时，除秦刚、王毅以外的中方人员都戴着口罩，美方人员除布林肯外也“入乡随俗”地戴上了口罩。今年3月北京斡旋沙伊两国达成协议的画面显示，在三方会谈上，所有官员都没戴口罩，与现在布林肯会晤北京官员的画面形成鲜明对比。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 悬念揭晓 直到最后一刻，中国国家主席、中共最高领导人习近平是否会接见布林肯一直是一个悬念。就在布林肯抵达北京的前夕，中国主席习近平会见了微软前总裁盖茨，称其是老朋友，并表示他始终寄希望于美国人民。分析家认为，如果习近平不见布林肯，那中美关系将会更加堪忧。如果见，双方关系可望进一步缓和，习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时也可能对美国进行一次正式访问。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 布林肯完成此行的主要目标 按惯例，美国国务卿访华，中国领导人都会与之会晤。不过也有例外，比如布林肯前任蓬佩奥2018年10月访问中国时，习近平就没有见他。当时，中美贸易战已经登场，美国副总统彭斯刚刚发表强硬的对华政策演讲，双方关系非常紧张。如今，习近平在人民大会堂会见在中国气球侵入美国领空事件后推迟访华的布林肯，意味着中美将保持高层沟通，而布林肯也达成访华前宣布的与中国进行“坦率、直接和具有建设性”讨论的主要目标。会谈中，习近平和布林肯均没有戴口罩，而此前在与布林肯会晤中没有戴口罩的秦刚和王毅则和其他官员一样戴上了口罩。



中方態度成焦點

台灣中央社報導，布林肯抵達北京首都國際機場時，迎接他的是中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，現場沒有準備紅地毯，也沒有安排歡迎隊伍。

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）在推特上表示，中國派出較為低階的官員在機場迎接布林肯，「可能是北京打算羞辱他的開始，希望不是。」

但居住在中國的法國企業家貝特朗（Arnaud Bertrand）在回應羅金的推文時表示，這只是中國標準的外交禮節，並無矮化之意；華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者特里奧羅（Paul Triolo）則稱，「現階段並沒有羞辱的跡象」。

根據貝特朗貼出的照片，美國前總統奧巴馬任內的國務卿希拉里（Hillary Clinton)及克里（John Kerry）在2012、2013年分別訪問中國時，也是由時任中國外交部北美司司長的謝鋒接機，與本次的楊濤同級別。但從照片中也可以看到，希拉里在2012年訪問中國時，中國官方當時準備了紅地毯來迎接。

而對於布林肯週日（18日）與秦剛的會談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特分析美中公布的對話紀要指出，美中會談比她預期的積極，中方表明致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，「這很重要」。美方提到布林肯與秦剛舉行「坦誠、實質且具建設性」的會談，雖然沒有提及「合作」（cooperative）一詞，但仍正面。

葛來儀指出，外界先前對這次訪問的期望很低，但截至目前為止，似乎進行得相當順利，雙方都尋求穩定雙邊關係；布林肯見到王毅，還可能與習近平會面。她說，如果布林肯真的能見到習近平，這將是最重要的會晤。

中國官媒：希望相互尊重

中國官媒《環球時報》週一發表社論指出，中美雙方第一天會談後傳出的信息，給國際社會帶來了一定的積極預期。但中美關係遭遇的困難，絕大部分都是華盛頓單方面錯亂政策和行為的結果，如何改善雙邊關係，自然需要美方多作為。

社論說，美方展現出對布林肯訪華的積極姿態，在相當程度上也可以說是「不得已而為之」。在外部，包括其盟友在內的國際社會都希望中美關係止跌企穩，避免動搖世界和平與穩定的根基，這對美方形成壓力，也迫使拜登政府悄悄調整論調。

社論還說，希望布林肯的訪問能為中美接下來的更多溝通開一個好頭，也希望他能將在中國得到的信息準確帶回到美國社會，這些信息簡而言之就是相互尊重、和平共處、合作共贏，「它只有短短十二個字，卻值得華盛頓仔細掂量」。

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