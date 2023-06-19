布林肯告诉习近平：拜登认为美中有义务处理好关系

美國國務卿布林肯週一展開在中國的第2天訪問，先與中共中央外事辦主任王毅會晤，並在周一晚些時候與中國黨和國家領導人習近平會面。究竟如何看待布林肯的訪問，中方的態度成為外界關注的焦點。
（德國之聲中文網）在与中国党和国家领导人习近平会面前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（6月19日）先與中共中央外事辦主任王毅在北京舉行了雙邊會晤。王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政，並強調在台灣問題上，沒有任何妥協退讓的餘地。
根據路透社和中國央視等媒體拍攝的影片，布林肯在工作人員的指引下，步入北京釣魚台國賓館，並與王毅握手合照。兩人簡單寒暄幾句後，進入會議室。但布林肯和王毅在相互打招呼，並到會議室內坐下來討論的整個過程中，都沒有對在場的媒體發表任何評論。
中國外交部在會後發表聲明表示，王毅著重剖析了台灣問題的實質，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心。「在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地」。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的「一個中國原則」，尊重中國主權和領土完整，明確反對台獨。
王毅還說，布林肯此次北京之行正值中美關係處在一個關鍵節點，「需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇」。而兩國關係陷入低點的根源，在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。
聲明也說，布林肯向中國表達了美方看法，表示美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，期待同中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。雙方還就共同關心的國際和地區問題，交換了意見。
根據美國國務院公佈的行程，布林肯週一上午與王毅會面後，下午安排了與美國商界和駐中外交人員的交流活動，並且在北京時間（台北時間）傍晚結束行程前舉行記者會，宣布訪問成果，隨後他將飛往英國倫敦。
布林肯既定的行程規劃中，並沒有與習近平見面的安排，但此前就有多家外媒指出，布林肯本次訪問有機會見到習近平。美國《紐約時報》報導，2018年川普時期的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪華時，曾與習近平會面。
布林肯過去曾在多個場合見到習近平，也有過不少次交談。2011年他陪同時任美國副總統的拜登訪問北京和成都時，就結識了時任中國國家副主席的習近平，布林肯當時擔任美國國家安全顧問。
周一当天传出消息，布林肯将于北京时间周一下午4点30分与习近平会面。中国官媒新华社也报道了该消息。
据中国官媒报道，习近平对这位美国国务卿说，此前中方与布林肯进行了长谈，“总体上，双方谈得是坦诚深入的”，中方已经表明了立场，“双方同意共同落实好我和拜登总统在巴厘岛会晤时候达成的共识，双方在一些具体的问题上也取得了进展，达成了共识，这很好。”
此外，习近平也表示：“国与国交往总要相互尊重，以诚相待。我也希望国务卿先生这次访华能够为稳定中美关系多发挥积极作用。”
据路透社报道，美国国务院表示，国务卿布林肯周一与中国国家主席习近平会面时说，拜登总统认为华盛顿和北京有义务管理好两国之间的关系，并且美国致力于这样做。布林肯说，美国并不试图在经济上遏制中国。他还强调，美国和中国进行军方之间的沟通是绝对必要的。
布林肯周一也称，他同意中国领导人的说法、中美需要稳定关系，但他也对双方之间巨大的分歧“保持清醒”。这位美国国务卿对记者表示，“在每次会谈中，我都强调，高层直接接触和持续沟通是负责任地管理分歧和确保竞争不转向冲突的最佳方式，我从中国同行那里听到了同样的话。我们都同意需要稳定我们的关系。”
据法新社报道，布林肯还指出，中国承诺不向俄罗斯输送致命武器。
台灣中央社報導，布林肯抵達北京首都國際機場時，迎接他的是中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，現場沒有準備紅地毯，也沒有安排歡迎隊伍。
美國《華盛頓郵報》（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）在推特上表示，中國派出較為低階的官員在機場迎接布林肯，「可能是北京打算羞辱他的開始，希望不是。」
但居住在中國的法國企業家貝特朗（Arnaud Bertrand）在回應羅金的推文時表示，這只是中國標準的外交禮節，並無矮化之意；華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者特里奧羅（Paul Triolo）則稱，「現階段並沒有羞辱的跡象」。
根據貝特朗貼出的照片，美國前總統奧巴馬任內的國務卿希拉里（Hillary Clinton)及克里（John Kerry）在2012、2013年分別訪問中國時，也是由時任中國外交部北美司司長的謝鋒接機，與本次的楊濤同級別。但從照片中也可以看到，希拉里在2012年訪問中國時，中國官方當時準備了紅地毯來迎接。
而對於布林肯週日（18日）與秦剛的會談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特分析美中公布的對話紀要指出，美中會談比她預期的積極，中方表明致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，「這很重要」。美方提到布林肯與秦剛舉行「坦誠、實質且具建設性」的會談，雖然沒有提及「合作」（cooperative）一詞，但仍正面。
葛來儀指出，外界先前對這次訪問的期望很低，但截至目前為止，似乎進行得相當順利，雙方都尋求穩定雙邊關係；布林肯見到王毅，還可能與習近平會面。她說，如果布林肯真的能見到習近平，這將是最重要的會晤。
中國官媒《環球時報》週一發表社論指出，中美雙方第一天會談後傳出的信息，給國際社會帶來了一定的積極預期。但中美關係遭遇的困難，絕大部分都是華盛頓單方面錯亂政策和行為的結果，如何改善雙邊關係，自然需要美方多作為。
社論說，美方展現出對布林肯訪華的積極姿態，在相當程度上也可以說是「不得已而為之」。在外部，包括其盟友在內的國際社會都希望中美關係止跌企穩，避免動搖世界和平與穩定的根基，這對美方形成壓力，也迫使拜登政府悄悄調整論調。
社論還說，希望布林肯的訪問能為中美接下來的更多溝通開一個好頭，也希望他能將在中國得到的信息準確帶回到美國社會，這些信息簡而言之就是相互尊重、和平共處、合作共贏，「它只有短短十二個字，卻值得華盛頓仔細掂量」。
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