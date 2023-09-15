布林肯：后冷战时代已经终结

（德国之声中文网）布林肯9月13日在约翰斯·霍普金斯大学高级国际关系学院的演讲中指出，专制者崛起、国际犯罪团伙势力增强、新冠疫情中的任何一项都足以对后冷战时代的国际秩序构成严重挑战；而事实上，三者共同颠覆了国际秩序。"所以我们正处于拜登总统所说的拐点，"布林肯说，后冷战时代正在终结，新的时代正在开启，"我们现今的决策将塑造今后几十年。"

他在讲话中指出，中国构成了最重大的长期挑战，因为它"不仅渴望重塑国际秩序，而且越来越拥有实现这一目标的经济、外交、军事和科技力量"。

目前，美国正在用布林肯提出的"外交灵活方略"(diplomatic variable geometry)来应对新时期的挑战。这项方略的重点在于构建由国家、地方政府、非营利机构、私营部门、学术界组成的多元化联盟，相互合作来解决特定问题。布林肯在演讲中指出，为乌克兰难民提供援助就是一个案例。

布林肯表示，美国正在重新确立和深化联盟和伙伴关系，同时建立新的伙伴关系。他着重强调了北约以及西方七国集团的价值，认为随着芬兰入盟和瑞典即将入盟，北约比以往规模更大、力量更强、更加团结；西方七国集团也已转型为世界上最先进民主国家的指导委员会。

这位美国国务卿还指出，支持乌克兰、让普京的侵略战争不断遭受败绩也彰显了美国团结伙伴和盟友的成果。这些伙伴关系包括美、英、澳三国同盟，美、日、印、澳四方安全机制，以及与日韩两国升级后的伙伴关系。

在提到中国时，布林肯也说，美国与伙伴国家如今在对华战略问题上"比以往任何时候都更加一致，并且以更加协调的方式行事"。"这表明我们致力于在对我们最重要的问题上开展合作；最大限度地减少可能导致冲突的误判风险。"

伙伴不一定是民主国家

布林肯强调，美国正打造新的联盟来应对发展中国家基础设施落后、全球粮食危机、气候危机、人工智能、药物滥用问题等挑战。他还说："民主国家始终是我们的首选伙伴，但我们也决心与任何国家合作，包括那些在重要问题上与我们意见相左的国家，只要它们愿意为其公民谋取福祉，愿意为解决共同的挑战做出贡献，并维护我们共同建立的国际准则。"

这位美国国务卿还表示，将团结新老联盟来共同加强重要国际机构，具体构想包括扩大联合国安理会、推动多边开发银行的振兴和改革、在多边机构中参加竞选并赢得领导职位"以确保在谈判桌上推进我们的利益和价值观"。

在同一场活动中，约翰斯·霍普金斯大学高级国际关系学院的客席教授班萨赫(Nora Bensahel)表示，布林肯提出的"外交灵活方略"不同于美苏冷战时期的"黑白分明"。这位政治学者说："冷战时期的东西方阵营对抗简单、清晰、明确。但如今的世界并不这样运转。所以国际外交必须要更灵活、更具适应性。"

（综合报道）

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