 布林肯吁振兴国内基建 盼以此对抗中俄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2021

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布林肯吁振兴国内基建 盼以此对抗中俄

美国国务卿布林肯周一在一场公开谈话中表示，中国等竞争对手正拉近与美国的距离，所以美国必须透过提高国内投资来与这些对手竞争。他说此举能让美国保有世界领先的地位。

USA Aussenminister Antony Blinken

布林肯说，美国正离过去的世界地位越来越远，而美国的对手正在缓慢地拉近与美国的距离。

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯周一（8月9日）表示，美国需要在国内进行更多投资，才能与以中国为首的对手竞争，并将「国内复兴」作为外交政策的关键。这位美国高级外交官的发言反映了拜登政府所称的「中产阶级的外交政策」，其重点是在国内和国外的竞争力以及逐步减少昂贵的军事承诺。

布林肯参观了位于马里兰大学的一个工程实验室，并在那边发表谈话。他说：「中国丶俄罗斯与其他国家，正在公开和私下提出这样的论点：美国正在衰落，因此你应该加入他们为这个世界规划的独裁愿景，而非投向我们的民主愿景。」

布林肯补充道，美国正离过去的世界地位越来越远，而美国的对手正在缓慢地拉近与美国的距离。他认为，在某些领域，美国的对手已经取得领先了。他说：「这很重要，因为如果这样的趋势继续下去，我们将在一个竞争更激烈的世界中失去竞争力。美国外交分量和我们推进美国人民的利益和价值观的能力将受到影响。」

布林肯说，相对地，民主模式也将更难经受来自独裁政府的激烈挑战。他也点出，美国过去曾对学校丶道路丶电网和其他基础设施进行过大量的公共投资，这有助于其经济和劳动力的发展。

布林肯强调，最快平息中国等国家唱衰美国的做法，便是美国必须开始针对复苏国内重要领域进行投资。但他认为，美国没有跟上这种投资的步伐，仍然严重依赖很久以前创造的成就。这也导致美国的公共投资在经济中的份额下降了40%以上，而与此同时，其他国家则加倍公共投资的经济占比。

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有美国高官透露，本次G7峰会将推出全球基础建设倡议，抗衡中国的“一带一路” 另外，拜登希望能建立一个联手抗中的民主联盟。周五完成首日会谈后，各国领导人应邀出席了英国女王的招待会。

美国国务卿布林肯近日接受CBS采访，聚焦中国话题。他在采访中表示，美国并不试图遏制中国崛起，但警告说北京在很多方面表现得“更具对抗性”，“在国内加强打压，在海外愈加咄咄逼人”，但他同时称，“军事对抗不符合中美两国利益”。

美国总统拜登再度出手，出台一庞大投资计划，期待经此从根本上实现国家老旧基础设施的现代化，并刺激经济增长。 

布林肯引用了世界经济论坛的一项研究，也就是美国在基础设施方面排名第13位，并说中国的支出是其三倍，而且在研究和开发方面的投资也更多。他将中国描述为一个「崛起的大国」，但他说，国际上对美国竞争力的挑战来自多个国家。然而，这位美国高级外交官说，美国仍然是「世界上最强大的国家和经济体」，并指出其悠久的发明历史以及为何有大量的国际学生继续向往到美国大学就读。

他在马里兰大学的谈话中提到：「我们希望永远成为代表机会丶可能性和成就的地方。现在对国内重建进行投资意味着我们可以继续成为世界的灯塔。」

布林肯是在美国参议院预计将批准一项1.2万亿美元的基础设施法案之前发表上述谈话，该法案是拜登政府的一个主要优先事项，将重点摆在建设桥梁丶道路和电动汽车网络，同时改善全国各地的饮用水和高速互联网。

拜登已下令在本月结束美国长达20年的阿富汗战争，根据布朗大学的战争成本项目，这场战争使美国损失超过2.2万亿美元。

(法新社等) 

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