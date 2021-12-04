布林肯出访东南亚 寻求合作对抗中国

（德国之声中文网）上周末在英国结束参与七国外长会议之后，美国国务卿布林肯飞往印度尼西亚，开启其上任以来首次东南亚之行。

本周一（12月13日）布林肯抵达印尼首都雅加达，此后他还将访问马来西亚和泰国。

路透社指出，东南亚已成为美国和中国这两个世界最大经济体之间的战略战场。

布林肯在同印尼总统佐科举行会晤时表达了美国对印尼的坚定承诺。布林肯还将在周二就美国亚太战略发表演讲。

美国在对亚太地区的战略问题上，拜登总统和前任特朗普之间并不存在根本的区别。两届政府都认为，面对中国咄咄逼人的势力增长，亚太地区应该保持自由和开放。

美国负责东亚暨亚太事务的助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)在出访前对路透社表示，布林肯将致力于拜登总统的目标，将与东盟(ASEAN)的接触提升到“前所未有”的水平，重点加强地区安全基础设施以应对中国的“霸凌”，并讨论总统的印太经济框架愿景。



澳大利亚洛伊研究所东南亚项目主任本·布兰德（Ben Bland）在《纽约时报》上发表评论文章指出，“如果与中国战略竞争的真正目标是确保一个‘自由开放的印太地区’，而不是为了自身利益追求大国竞争，那么美国就不能仅仅依赖几个与其世界观相同的好友。华盛顿还需要向印尼这样不结盟、有时喜欢争吵的新兴大国靠拢，帮助这些国家减少对中国的依赖。”

文章指出，“在佐科总统任内，中国已成为印尼最大的投资国之一，斥资数十亿美元新建高速公路、发电厂，以及一条高铁线路。印尼约80%的新冠疫苗也来自于中国。虽然与美国在军事、反恐和发展项目上有合作，但印尼也对美国在该地区的新安全倡议保持着警惕，比如旨在为其邻国澳大利亚配备核动力潜艇的澳英美联盟”。

但是今年早些时间美国副总统哈里斯和国防部长奥斯汀出访东南亚的时候都跳过了印尼。

布兰德在《纽约时报》上发表的评论文章中指出，“布林肯计划访问雅加达，这是对早先疏忽的纠正，是十分有必要的。但一次访问并不能建立关系，尤其是中国外长与印度尼西亚外长有更频繁的面对面接触。拜登政府应该利用这次访问启动持续的魅力攻势，以拉近（印尼这个）世界第三大民主国家”。

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去年11月，由东盟10国发起，中国、韩国、日本、澳大利亚和新西兰共同参与的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署。该协定超越欧盟自由贸易区成为世界上最大自由贸易经济体系。截至2021年11月2日，已有6个东盟成员国缔约方和4个非东盟成员国缔约方向东盟秘书长正式提交核准书，标志协定满足生效条件（6个东盟成员国缔约方和3个非东盟成员国缔约方核准），根据协定规定，RCEP将在达到协定生效门槛六十天后的2022年1月1日开始生效。

目前在亚太地区已经生效执行的另一个大规模贸易协定是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。但是无论是RCEP，还是CPTPP，美国都没有参加。

上个月中旬，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)曾表示，美国可能在明年初启动印太经济框架。新的“印太经济框架”包括与当地国家在数字经济、科技、供应链弹性和清洁能源等重要领域结成的广泛的伙伴关系。

不过美国之音引述位于澳大利亚的美国研究中心外交政策和防务计划研究员巴顿（Susannah Patton）的看法指出，“东盟国家希望华盛顿在经济方面提供更多的东西，但拜登政府建议的印太经济框架可能不能符合他们的预期”。

路透社引述外交和分析人士的看法认为，布林肯可能会为了向相关国家示好提出让美国企业将生产从中国迁往东南亚，作为确保敏感供应链和开发融资的举措之一。但没有迹象表明美国愿意提供东南亚地区渴望的更多美国市场准入机会。

（路透社、法新社、纽约时报）

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