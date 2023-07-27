布林肯出訪南太平洋 憂中國「掠奪性」經濟行為

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週三（7月26日）出訪太平洋島國湯加，批評中國在進行「充滿問題的行為」，並對此向南太平洋各國發出警告。

「我想我們看到的一件事是，隨著中國擴大參與（印太）區域事務，在我們看來，有些行為越來越有問題。」布林肯主張中國在推動「一些掠奪性經濟活動」，而且中國投資的方式「實際上會破壞好的治理、助長腐敗行為」。

在記者會上，布林肯表示美國並不反對中國參與此區域的事務，但認為中國的投資應該透明。

布林肯是首位訪問湯加的美國國務卿，他出席了美國駐湯加首都努庫阿洛法（Nukuʻalofa）的大使館落成典禮。該使館今年5月正式開館。在太平洋地區，美國正在加強外交方面的努力，抗衡中國日益增長的影響力。

布林肯6月起先後造訪中國和印度尼西亞，這次訪問湯加是他過去2個月來第3次訪問印太地區。值得一提的是，本週一（24日）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也展開南太平洋之旅，行程包含巴布亞新幾內亞、瓦努阿圖等國，主張要在美中的大國角力之間，替太平洋提供「其他的選擇」。

湯加欠中國約1.3億美元 引西方憂慮

湯加王國屬於波利尼西亞島群，人口約10萬人。湯加欠中國的巨額債務達到1.3億美元（1.174 億歐元），幾乎佔其國內生產總值的三分之一。

布林肯出訪湯加時，針對中國的援助和投資發出警告，稱這類資金往往帶有附加條件。不過，湯加首相索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni），表示，該國今年已開始償還債務，並不擔心與中國的關係。他說，中國的投資主要集中在基礎設施等發展項目。

布林肯稍早與索瓦萊尼討論了雙邊關係及其他區域與全球議題。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過聲明表示，布林肯向湯加概述了美國如何履行承諾。去年9月，美國總統拜登在華府與太平洋島國領袖舉行歷史性的峰會，當時曾承諾要加強美國在當地的外交活動並促進發展；第2次的峰會預計今年9月登場。米勒補充道，布林肯這次赴湯加也強調了美國對協助太平洋應對氣候危機的努力。

據美聯社報導，美國國務院14日已通知國會，未來5年內將在4座美國駐太平洋島國的使館（索羅門群島、湯加已設立使館；瓦努阿圖、基里巴斯等國也將設使館）增設人員，並提高設施營運的花費。相較之下，在美國承認的12個太平洋島國之中，中國已在8國設立永久的駐外館舍，對此美國認為應迎頭趕上。

去年5月，中國外長王毅曾出訪太平洋島國，簽署一系列雙邊協議，但有一項關鍵的多邊區域安全與經濟發展協議最終破局。

布林肯出訪湯加之際，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）來到了巴布亞新幾內亞。與此同時，路透社26日獨家報導引述美國官員說法稱，美國的海岸防衛隊正與太平洋國家商討，擴大美國在海上執法扮演的角色，容許美國官員在其經濟海域內登船、檢查是否有非法行為。

奧斯汀是首位造訪巴布亞新幾內亞的美國防長，他週四（27日）宣布自今年8月起，美國將在巴布亞新幾內亞部署海岸防衛隊船艦，加強取締非法捕魚、走私等海上執法的合作。

布林肯出訪新西蘭與澳大利亞

週四（27日），布林肯接著前往新西蘭，並提出新西蘭參與美英澳防務同盟（AUKUS）的可能性。他說：「若新西蘭和其他夥伴接下來認為適當，參與的大門是敞開的。」

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）26日表示，只要不參與開發核動力潛艦，新西蘭對於在AUKUS之中扮演某種角色「持開放態度」。法新社指出，新西蘭自1980年代起，已走向無核化；相反地，該國更關注網路、人工智能（AI）、高超音速武器等方面的防務合作，這些領域屬於AUKUS協議內的「第2大支柱」。

中國強烈反對AUKUS，批評其破壞區域穩定。新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）說，目前尚未針對AUKUS達成任何協議，且相關提案都須先經該國內閣商議。

結束新西蘭行程之後，布林肯將前往澳大利亞，與奧斯汀一同會晤澳洲外長與防長。近期美國與澳洲正舉行大規模軍演；上週六（22日），美國在澳洲雪梨舉行了軍艦服役儀式，這是美國海軍艦艇首次在外國港口服役。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（美聯社、路透社、法新社）

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