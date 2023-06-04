布林肯傳數週內訪華 或見習近平

（德國之聲中文網）彭博社週二（6月6日）引述匿名消息報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃在未來幾週內出訪中國，與中國高層官員會談，其中可能包括中國國家主席習近平。

幾位不願具名的美國官員透露，布林肯確切重啟中國之行的時間仍不確定，因為討論仍處於私下商議階段。此消息由彭博社率先報導，隨後路透社、CNN、《華爾街日報》等多家國際媒體陸續跟進。

對此，美國國務院發言人表示，目前沒有可宣布的相關行程，布林肯先前取消的訪中之旅將在「條件允許時進行」。

今年2月，美國指稱一個來自中國的「間諜氣球」飛越其領空並將其擊落，促使布林肯推遲了原定的訪中計劃，中美關係也因此降至冰點。近來兩國持續因軍事齟齬、懲罰性經濟措施，以及相互指責破壞全球穩定的情勢，關係持續緊張，但美方正試圖恢復雙方的高層互動，美中緊張關係有望緩解。

誤判可能性增加？

近幾週中美的軍事爭端不斷，日前美國與加拿大軍艦於台海執行聯合任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦相距不到150碼（約137公尺），險些相撞。5月30日，美國印太司令部也發布一段影片，指一架中國殲-16戰鬥機於當月26日在南海上空以「不安全且不專業」的方式攔截一架美國偵察機。

中美军舰相遇台湾海峡

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）警告，中國的「侵略性越來越強」，「用不了多久就會有人受傷」；中國外交部發言人汪文斌隨後在例行記者會回應，中方採取的行動「專業、合法、合理」，是美方軍用艦機「不遠萬里跑到中國的家門口挑釁，執意到中國領海領空附近搞什麼抵近偵察、耀武揚威」。

路透社報導，白宮國安委員會印太地區協調員坎貝爾（Kurt Campbell）6日在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場活動上說，雖然與中國的溝通渠道「正在打開」，但隨著中國軍隊在美軍附近的活動增加，雙方在軍事行動上發生誤判的可能性是「存在且正在升高的」。

坎貝爾強調，與中國保持「適當的外交」至關重要，但中國官員已經回絕了美國在潛在衝突中試圖進行溝通的努力。上週，中國國防部長李尚福拒絕與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新加坡香格里拉對話會進行場邊會晤。

但柯比6日表示，美方正在推動其內閣部長與中國官員互動，目前已取得相關進展。

近期中美官員也陸續展開交流，包括亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）於六四期間在北京會晤中國外交官，展開「坦承」對話。5月份，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）也據報秘密訪問了中國。此外，白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）與中共外事辦主任王毅5月也曾在奧地利面對面會晤，雙方連二日長談近8小時。

（彭博社、路透社、中國外交部）

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