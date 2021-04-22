 布林肯会见非洲元首 吁注意中国的影响力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2021

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时政风云

布林肯会见非洲元首 吁注意中国的影响力

美国国务卿布林肯22日在与非洲国家元首会晤时，提醒他们注意中国日益增长的影响力，并表示美国将扩大对非洲的承诺。他呼吁非洲国家在与中国互动时得要求透明度。

US-Außenminister Antony Blinken

在回答曾到美留学的非洲年轻人发问时，布林肯说，他希望非洲国家在处理所有关系时能「睁大你们的眼睛」。

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯27日在与尼日利亚与肯尼亚进行视频会议时，提醒非洲注意中国日益增长的影响力，并发誓美国将对非洲做出更大的承诺。

受到全球新冠疫情影响，布林肯只能透过视频会议的方式与两国元首进行会谈，并「参观」美国资助当地建立的移动医院和可再生能源项目。

在回答曾到美留学的非洲年轻人发问时，布林肯说，他希望非洲国家在处理所有关系时能「睁大你们的眼睛」。他说：「我们没有要求任何国家在美国或中国之间做出选择，但我鼓励你们提出那些棘手的问题，挖掘表面之下的东西、要求透明度，并就什么对你们和你们的国家最好，做出明智的选择。」

法新社报导指出，由於美国与中国的竞争关系越来越紧张，中国也加大了对非洲的投资力度，将重点放在自然资源。布林肯指出，人们担心一些国家在接受中国贷款后背上了不可持续的债务。位於非洲的赞比亚去年就出现了违约的情况。他说：「你们应该认真审视，当其他国家进来建设一个大型基础设施项目时，他们是把自己的工人带来，还是把工作机会给他们投资的国家的人？」

Nigeria Präsident Muhammadu Buhar und Idriss Déby Itno Tschad

尼日利亚总统布哈里 (Muhammadu Buhari) 在与布林肯对谈时，感谢拜登放宽了特朗普对赴美签证的苛刻限制。

他也代表美国政府重申，美国对非洲有信心，认为非洲有非凡的潜力。他说：「你们的成功就是我们的成功，我们想投资你们的成功，但要以正确的方式来进行。」

美国总统拜登很早就表现出对非洲的兴趣，虽然他尚未提出具体的举措，但他表现出来的意愿已与美国前总统特朗普形成鲜明对比。特朗普是几十年来，第一位在任期内没有访问过非洲的美国总统，而且他曾被引述以一种轻蔑的语气否定大多数黑人国家。

尼日利亚总统布哈里 (Muhammadu Buhari) 在与布林肯对谈时，感谢拜登放宽了特朗普对赴美签证的苛刻限制。布哈里发誓加强与美国在包括萨赫勒地区在内的热点地区的密切安全合作。他说：「尼日利亚和我们的安全部队仍然坚定地致力于继续这些安全合作，并解决根源问题。对像美国这样的重要战略伙伴的支持，再怎么强调都不为过。」

DW.COM

在欧洲，新冠疫苗接种工作进展缓慢；在非洲，很多地方根本就还没开始。众多贫困国家得不到亟需的疫苗。中国有意利用这一情况，而不只是出于人道动机。

中国透过「一带一路」在非洲发展日深，世界新冠疫情严峻的情况下，北京会如何在疫苗和债务议题上发挥软实力?

中国是非洲重要的发展和投资伙伴。但新冠疫情下，本非一帆风顺的中非关系变得更复杂。中国要在维护自己经济利益的同时，扮演友情援助者的角色，难度犹如走钢丝。

在布林肯与非洲两大国领袖会晤前，美军非洲司令部司令汤森上将(Gen. Stephen Townsend) 22日在美国参议院一场听证会上表示，美国对中国在非洲活动的最大顾虑是，中国试图透过操纵或卡位让美国失去接触非洲国家的渠道，或无法施展美国的影响力。

汤森也指出，尽管中国在非洲和中东投入极大的经济资源，但美国在与这些地区的国家合作时仍占优势。他也强调美国必须继续维持这些优势。不过汤森也指出，随着中国持续推动一带一路的计画，中国承诺向非洲提供数百亿资金，并在非洲设立比美国还多的使馆。

此外，中国对非洲国家的军售规模也不断上升，已正式超过美国。他形容，非洲已几乎成了中国的「第二块大陆」。汤森重申，美国不能再低估非洲的经济机遇与战略意义，因为中国与俄罗斯都已充分认知到这点的重要性。他认为，美国虽然无需跟中国在投资上锱铢必较，但是应该把目标放在几个效益最佳的投资领域。

(法新社等) 

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