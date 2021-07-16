 布林肯会见世卫总干事 支持更多病毒起源研究 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2021

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布林肯会见世卫总干事 支持更多病毒起源研究

美国国务卿布林肯周三在科威特会见了世界卫生组织总干事谭德塞，表明美国支持在中国进行新冠病毒起源的研究。此次会面不在先前公告的布林肯行程上。

US Kuwait Antony Blinken

美国国务卿布林肯7月28日抵达科威特。

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世卫组织总干事谭德塞指责中国未能分享新冠病毒溯源第一阶段调查所需的原始数据，敦促中国对第二阶段调查给予更多配合，并增加透明度。中国外交部发言人称 "反对将溯源问题政治化"。

世卫秘书长谭德塞15日要求中国政府协助第二阶段的新冠病毒起源调查，并要求北京提供更多相关的原始数据。他也表示，世卫需要针对病毒是否从实验室外泄进行更多调查。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周三（7月28日）在科威特会见了世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），并表明美国支持世卫组织对新冠病毒的起源进行更多研究计划，包括在中国进行。

本月初，世卫组织呼吁所有国家共同努力调查引起新冠疫情的病毒来源。但中国已拒绝对其境内的实验室和市场进行更多检查的计划。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在28日的一份声明中说，布林肯强调「下一阶段（调查）需要及时丶基于证据丶透明丶由专家领导，且不受干扰」，以及「国际社会在这一重大议题上团结一致的重要性」。

普莱斯补充说，布林肯和谭德塞也「讨论了继续改革和加强世卫组织的合作机会」。

法新社指，世卫组织受到外界越来越大的压力，该组织得针对已在全世界造成400多万人死亡的新冠病毒起源进行新的丶更深入的调查。

然而，北京方面一再坚持称病毒从实验室泄漏是「极其不可能的」，并援引世卫组织至中国的联合代表团今年1月在武汉调查得出的结论。

本月早些时候，世卫组织表示，国际调查的第二阶段应该包括对中国实验室的稽核。中国表示，这样的建议显示了「不尊重」和「对科学的傲慢」。布林肯与谭德塞的会面不在先前公布的日程表上。

（路透社丶法新社）

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