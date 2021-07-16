布林肯会见世卫总干事 支持更多病毒起源研究

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周三（7月28日）在科威特会见了世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），并表明美国支持世卫组织对新冠病毒的起源进行更多研究计划，包括在中国进行。

本月初，世卫组织呼吁所有国家共同努力调查引起新冠疫情的病毒来源。但中国已拒绝对其境内的实验室和市场进行更多检查的计划。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在28日的一份声明中说，布林肯强调「下一阶段（调查）需要及时丶基于证据丶透明丶由专家领导，且不受干扰」，以及「国际社会在这一重大议题上团结一致的重要性」。

普莱斯补充说，布林肯和谭德塞也「讨论了继续改革和加强世卫组织的合作机会」。

法新社指，世卫组织受到外界越来越大的压力，该组织得针对已在全世界造成400多万人死亡的新冠病毒起源进行新的丶更深入的调查。

然而，北京方面一再坚持称病毒从实验室泄漏是「极其不可能的」，并援引世卫组织至中国的联合代表团今年1月在武汉调查得出的结论。

本月早些时候，世卫组织表示，国际调查的第二阶段应该包括对中国实验室的稽核。中国表示，这样的建议显示了「不尊重」和「对科学的傲慢」。布林肯与谭德塞的会面不在先前公布的日程表上。

（路透社丶法新社）

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