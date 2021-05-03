布林肯会王毅 中美联合国安理会角力

(德国之声中文网) 中国驻联合国大使张军3日说，美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 将参加7日由中国外交部长王毅主持的联合国安理会高级别会议，会议的主题是加强全球合作以及联合国在利用国际行动解决世界上许多冲突和危机方面的关键作用。

中国的联合国特使张军在新闻发布会上说，7日的会议是中国本月担任联合国安理会主席的「首要任务」，参加会议的不仅有布林肯，还有来自安理会中15个国家的其他外长们。

上周，美国总统拜登向美国国会强调了美国与中国保持同步的重要性，他的政府将中国视为战略挑战者，并希望证明美国的民主仍然可以发挥作用，并保持在世界中的首要地位。

周五的安理会会议也是在布林肯和中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪3月18日在阿拉斯加举行的峰会之后，中美双方的外交高层领袖再次碰面。在阿拉斯加峰会上，双方针对对方不同的政策交换意见，该会议也是拜登政府上台後，第一次面对面的美中高层会晤。

在阿拉斯加的峰会上，布林肯曾说，美国政府与其盟友团结一致，共同回击中国在国内外日益增长的威权主义和强硬态度，包括其在香港丶台湾丶新疆以及在南海所发起的行动。

当时，杨洁篪愤怒地回应说，在美国被国内不满情绪所困扰的时候，他要求美国停止推行自己的民主价值，并指责华盛顿在人权和其他问题上批评北京是虚伪的。

国际规则各自表述

中国的张军7日在发言时表示：「越来越明显的是，在应对当前的全球危机时，多边主义代表了正确的出路。」他回顾了去年9月世界各国领导人在纪念联合国成立75周年时通过的宣言，该宣言部分内容提到，在新冠疫情蔓延全球後：「在我们重新建设一个更平等丶更有弹性丶更可持续的世界的过程中，多边主义不是一种选择，而是一种必需。联合国必须成为我们努力的中心。」

张军指出，在周五的会议上，中国将继续同其他安理会成员共同努力，坚持《联合国宪章》宗旨及原则丶国际关系基本准则，以及政治解决的正确方向。中方将推动安理会发挥积极作用，根据各个热点问题和当事国的具体情况，加强斡旋与调停，支持对话与协商，全力推动政治解决进程取得积极成果。

在张军宣布布林肯将出席联合国安理会的高级别会议的前一天，布林肯在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）的节目「60分钟」访问时表示，中国是目前世界上唯一有军事丶经济和外交能力来削弱丶挑战当前世界秩序的国家，而这种秩序是基於那些美国非常重视和努力捍卫的规则。

不过他也重申，美国并非要阻止中国崛起，「而是维护这种基於规则的秩序，中国正在对这一秩序提出挑战」。他强调，任何一方对该秩序提出挑战，美国都会站出来反对，对其进行捍卫。

布林肯在访谈中还说，中国试图以「愈加具有对抗性的」方式进行不公平竞争，强调美国与夥伴国家一起回应中国的必要性。他说：「当我们与那些志同道合的丶同样受到不公平待遇的国家一起向北京说'不可能这样，也不会这样'的时候，会更有效也更具威力。」

(美联社、CBS)

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