布林肯会晤印度外长 美印扩大多边安全伙伴关系

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）周三（7月28日）承诺扩大多边安全伙伴关系，并深化两国连结。美国和印度都对中国在该地区影响力日渐增长感到担忧。

布林肯和苏杰生在印度的新德里会晤，寻求加强对抗北京在印太地区的强硬态度，并希望在阿富汗议题上进行合作。

他们赞扬相互之间在对抗新冠疫情的互助，并说他们的疫苗伙伴关系是为了结束这种大流行病所做的努力。布林肯还宣布了一项2500万美元的基金，以支持印度的新冠疫苗接种计划。

布林肯在联合新闻发布会上说：「世界上没有多少关系比美印关系更重要了。我们是世界上两个领先的民主国家，我们的多元性助长了我们的国家力量。」

美联社指，华盛顿已经毫不掩饰美国希望获得印度协助来孤立中国的愿望。美印之间已稳步加强了军事关系，也签署了一连串的国防协议。

美国和印度是四方安全对话（Quad）的一部分，该联盟还包括日本和澳大利亚，他们也聚焦关注中国日益增长的经济与军事力量。中国曾指四方安全对话是为了遏制其野心。

阿富汗议题成焦点

布林肯说，他和苏杰生还讨论了包括阿富汗在内的地区安全问题，预计美国将在8月完成在阿富汗的军队撤离。他称印度对阿富汗稳定的贡献 「至关重要」。

布林肯说，阿富汗的冲突没有「军事解决办法」，如果塔利班以武力控制，该国将变成一个「贱民国家(pariah state)」。「我们将继续共同努力，维持阿富汗人民的成果，并在联军撤出该国后支持地区稳定。」

新德里经常担忧塔利班接管阿富汗可能导致对印度的安全威胁。苏杰生说，世界希望看到一个「独立丶主权丶民主和稳定的阿富汗，与自身和邻国和平相处」，他并警告说，该国的「独立和主权只有在不受恶意影响的情况下才会得到保证」。

尽管印度没有在阿富汗派驻部队，印度向该国的安全部队提供了行动训练和军事装备。并向阿富汗提供了超过20亿美元的发展援助金。

今年6月，印度外交部表示，它正在与阿富汗的「各利益攸关方」进行接触，以讨论其未来。最近，两国官员增加了互访。

「在阿富汗方面，新德里显然正在努力改善表现。」总部设在华盛顿的威尔逊中心（Wilson Center）亚洲项目的库格尔曼（Micheal Kugelman）说：「印度要在阿富汗问题上更加参与地区外交的决定，标志着印度希望相较过去更想成为一个参与者。」

印度人权引关切

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，布林肯在周三晚些时候与印度总理纳莫迪（Narendra Modi）的会晤中讨论了疫情丶安全和防务合作，包括四方安全对话以及「共同的价值观和民主原则」。

会见莫迪之前，布林肯对民间社会团体说，美国和印度「因共同的价值观而联系在一起」，如法治和宗教自由。「民主的力量在于拥抱它。在全球对民主和国际自由的威胁不断上升的时候，也就是民主衰退之时，我们这两个世界领先的民主国家继续站在一起支持这些理想是至关重要的。」

法新社指出，人权团体说在莫迪政府领导下，这个世界上最大的民主国家的公民自由和异议空间正受到越来越多的打击。批评者也说，在莫迪领导下，印度越来越多地使用反恐怖主义的立法和「煽动」罪条来逮捕社会运动人士丶记者丶学生等。

印度经常否认外界对其人权记录的批评，它还拒绝了外国政府和权利团体称该国公民自由已经萎缩的批评。

布林肯说：「我们相信，所有的人都应该在他们的政府中拥有发言权，受到尊重，无论他们是谁。」

但专家说，人权问题不太可能从根本上影响美印关系。库格尔曼说：「到头来，只要中国的崛起继续成为一个共同关注的问题，该（夥伴）关系将不难顺利运行。」

（美联社丶法新社）

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