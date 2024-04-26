布林肯会晤习近平 称中国对俄军工支持引忧

布林肯访华行程尾声之际会晤中国国家主席习近平。布林肯谈及北京提供的物资支持了莫斯科军工业，敦促中国应对这一问题。此外，他还谈及台湾、南中国海、人权等议题。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周五（4月26日）与中国国家主席习近平以及其他高级官员会晤，强调“负责任地管控分歧”地重要性。

布林肯表示，他与习近平谈及北京对莫斯科的支持以及台湾、南中国海、人权、芬太尼等议题。

在新近取得进展的双边合作领域，包括军事沟通、打击毒品以及人工智能等方面，布林肯作出积极评价。双方此前同意就降低人工智能的风险展开对话。

布林肯表示：“我们致力于维护和加强沟通，以继续这一议程，负责任地处理分歧，避免误解、误会与误判。”

但他强调，在有共同利益的领域寻求深化合作的同时，美国十分清楚地看到挑战，以及双方之间对未来不同的构想。“美国将始终捍卫我们的核心利益与价值。”

布林肯：“没有中国支持，俄罗斯难以维持侵乌”

布林肯表示，他谈及北京向莫斯科提供包括机械工具和微电子产品在内的物资，令人忧虑。在与习近平会晤后，他向记者表示：“如果没有中国的支持，俄罗斯将难以维持对乌克兰的侵犯。”

布林肯表示：“为俄罗斯国防工业基础助力，不单威胁乌克兰的安全，也威胁欧洲的安全。一段时间以来，我们告知中国，确保跨大西洋安全是美国的一个核心利益。在今天的磋商中，我明确表示，如果中国不应对这一问题，我们会（去应对）。”

布林肯敦促中国向伊朗及其代理施加影响、防止中东冲突扩大，以及说服朝鲜停止危险行为、参与对话。

布林肯还与习近平就中国在南中国海争议区域的海事行为进行了磋商，并重申美国对菲律宾的坚定支持。

面对面外交很重要！布林肯在上海发布影片 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

习近平：做伙伴不是对手

据中国官方新华社报道，周五下午（4月26日），中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。根据这份新闻稿，习近平说，中美两国“应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是互相伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争；应该言必信、行必果，而不是说一套、做一套。”

习近平表示，“我多次说过，地球足够大，容得下中美两国共同发展、各自繁荣。中方乐见一个自信开放、繁荣发展的美国。希望美方也能积极正面看待中国的发展。”

习近平提到去年在旧金山举行的习拜会，称此次同布林肯的会面是跟拜登总统几周前通电话时定下来的，希望布林肯“不虚此行”。

周五上午，布林肯会晤了中国外长王毅，两人在北京钓鱼台国宾馆举行超过5个半小时的会议。这是布林肯一年内二度访华之旅的最后一天。

王毅：中美关系中的负面因素仍在上升积聚

稍早，据路透社消息，王毅与布林肯见面称美国持续在经贸与科技上打压中国，而这并不是公平竞争，而是遏制中国。他还要求美国停止“炒作产能过剩”的论调，且应解除对中国企业的制裁、不应再藉美国《贸易法》301条对中国施加新关税。

两人正式会谈之前的致词，皆提及乐见中美合作，也都强调有必要面对双方不断加大的分歧。据中国官媒新华社公布的发言内容，王毅称中美关系一方面“总体止跌企稳”，但另一方面“负面因素仍在上升积聚”。

王毅说：“面臨各种干扰破坏，中国的正当发展权利遭到无理打压，中方的核心利益不断受到挑战。”他提到中国希望对人民与世界“负责”，推动稳定的中美关系；不过，在涉及主权、安全和发展等“核心利益”方面，他仍然态度强硬，要求美国不要“踩红线”。

路透社指出，上述涉及主权的“核心利益”，显然包含台湾与南海议题。法新社则分析，盡管王毅传达出强硬立场，但美国官员和专家认为，习近平心目中的首要之务仍然是解决中国国内经济的困境；至少在短期内，习近平会希望避免跟西方爆发冲突。

在王毅的开场致词后，布林肯重申重视美中的沟通与对话。根据美国国务院释出的新闻稿，布林肯强调“面对面外交”的重要性，要“确保双方尽可能明白彼此的分歧所在，至少要避免误解，避免误判”，而这不仅是对美中两国人民、更是对全球人民该负的责任。

布林肯告诉王毅：“我期待这些讨论能够非常清楚、非常直接地表明我们有分歧的领域，并传达出美国的立场。我毫不怀疑，你身为中国的代表，也会这么做。”

两人会后，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯已向中方提出美国对中国援助俄国军工产业的忧虑，并讨论到维持台湾海峡和平稳定的重要性，以及中国在南海的行为等议题。

4月26日，美国国务卿布林肯和中国外长王毅在北京会晤。 图像来源: Mark Schiefelbein/POOL/AFP/Getty Images

中美之间能克服分歧吗？

布林肯此行访华，偕同出访的国务院官员包含负责毒品执法的罗宾逊（Todd Robinson）、主管网络与数据政策的菲克（Nathaniel Fick）等人。事实上，在去年11月的旧金山“拜习会”上，两国便同意在禁毒、人工智能风险与安全管理等领域展开合作，并恢复军方之间的对话。

今年4月，拜登与习近平再度通话，谈及台海局势、TikTok对美国构成的国安疑虑等议题。这些议题被外界视为中美之间较难超越的歧见。美国官员曾透露，布林肯希望能促使中国在台湾新总统5月宣誓就职之前，能够保持冷静。

週四（25日），拜登才刚签署法案，使TikTok与中国母公司字节跳动的“分家令”，以及美国对台湾等印太地区盟友的新援助项目正式入法。中国曾多次对美国援台表示强烈不满；而针对TikTok可能在美国遭全面封杀，中国批评美方以国安为由，“任意打压别国优秀企业”。

布林肯会晤王毅前夕，美国财长耶伦（Janet Yellen）接受路透社访问，也再一次质疑中国在新能源领域的“产能过剩”可能冲击全球市场、伤害各国产业与劳工。被问及美方是否考虑对中国实施新的关税或采取其他行动，耶伦说，“不会排除任何选项”。

中国官媒新华社26日则发表文章反驳“产能过剩”论。《环球时报》报道则主张，中美之间“分歧出现并扩大的主要责任在于美方”；该报道更引述学者说法称，“美国有责任理解中国的崛起，改变与中国互动的方式”。

（综合报道）

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