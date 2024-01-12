布林肯会刘建超 再提台海和平稳定

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周五（1月12日）在华盛顿与中共中央对外联络部部长刘建超会面。根据美国国务院，他提出了对中国人权问题的关切，并与刘建超讨论了 "维护台海和平与稳定 "的问题。

会谈中，布林肯 "强调了解决美国公民在中国被错误拘留或被禁止出境案件的重要性，并提出了美国对（中国）侵犯人权行为的担忧"，也"重申了维护台湾海峡和南海和平与稳定的重要性"。

同一天，布林肯周五还会见了美国的亲密盟友日本外相上川阳子。两人讨论了维护台湾海峡稳定以及 "对乌克兰主权和领土完整的持久支持"。

周三，刘建超已经会晤了美国副国家安全顾问费纳（Jon Finer）。白宫称，费纳向刘建超强调“台海与南海和平稳定的重要性”；此外，两人也谈及中东、俄乌战争等全球热点话题。

美国副国家安全顾问费纳

这场会晤在台湾大选前一天举行，时机敏感，外界认为台湾大选将考验缓解美中紧张局势的努力。此前有媒体分析，或成为中国新一任外长人选的刘建超此次访问美国，意图可能是向美国方面传达有关台湾问题的立场信息。美国已多次敦促中国不要干预台湾选举。刘建超9日在纽约外交关系委员会（Council on Foreign Relations）发表讲话，但没有透露中国将如何回应台湾选举，只表示北京注意到美国不支持台独的声明。

延申阅读：中國經濟脅迫加劇 對台灣大選結果有何影響？

这是继11月美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山举行峰会之后美中最新一次的互动。美国务院称，布林肯和刘建超12日还讨论了朝鲜、俄罗斯入侵乌克兰以及红海和中东局势。

本周中美之间的其他交流还包括美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）与中国商务部长王文涛在11日的电话会谈，以及恢复冻结已久的军事会谈。

白宫证实非正式访台计划

在周四（1月11日）的一场线上新闻背景简报会上，白宫国家安全委员会一名官员证实，美国将在台湾大选之后派遣一个“非正式代表团”访台，但表示目前仍无法确认访台人员的身分及确切时间，仅称“部分仍在决定过程当中”。

他强调此举符合“一中政策”、符合现状，也“有过很多先例” 。这位官员表示，考虑到与台湾的非官方关系，过去便经常派遣由前政府官员组成的代表团访台，目的是为了确保美方能向新任台湾总统及其他候选人明确传达“强而有力的非正式伙伴关系的重要性”，明确表示什么是美国“一中政策”。

此前，英国《金融时报》引述5位消息人士的说法透露，白宫已任命民主党籍的前副国务卿斯坦伯格（James Steinberg），以及共和党籍的前国家安全顾问哈德利（Stephen Hadley）来领导这个跨党派代表团。

美方没有“意中人”

根据白宫公布的会议记录，在简报会上，这位官员说，目前并没有预测、或猜测中国会对台湾选举结果做出什么反应，但指出选举是民主进程正常、例行的一部份，若北京选择透过施加额外的军事压力或胁迫来回应，将成为挑衅方。

台灣2024總統大選：首投族支持誰？台海和平誰最穩？

他还强调，在台湾选举中，美国不偏向任何一方，也没有自己“中意”的总统候选人，无论谁当选，美国的对台政策都不会改变，将继续保持双方强大的非正式关系。

而在台湾选举和权力过渡阶段，美方将确保与北京的沟通管道畅通，包括外交渠道和不久前恢复的军方对话机制。

有记者问，在与白宫官员的会晤中，刘建超是否明确表示北京希望台湾总统选举的获胜者在胜选演说中说什么、不说什么？

主讲官员没有正面回答，而是指出，刘建超与美方会谈的内容“与我们在其他高层接触中听到的中方对此次选举和未来敏感时期的担忧相当一致”。他对记者说：“没有任何内容会让你感到惊讶，也没有任何内容与拜登总统从习主席那里听到的，以及我们在伍德赛德（Woodside，旧金山峰会举办地点——编者注）会议后发布的内容有所不同。”

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。