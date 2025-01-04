布林肯任内收官之旅 访日韩法等美国盟友

美国国务卿布林肯本周末将启程前往韩国、日本和法国，展开他在国务卿任内的最后一次海外访问。

（德国之声中文网）美国国务院周五（1月3日）宣布，布林肯自周日（1月5日）开始访问首尔、东京和巴黎，并计划于1月9日早些时候返回华盛顿参加已故前总统卡特（Jimmy Carter）的葬礼。由于美国总统拜登及其执政团队即将期满卸任，这次出访预计是布林肯任内的最后一次海外访问。

在韩国和日本，布林肯预计将强调美日韩三国的扩大合作，这是拜登政府印太战略的一部分。该战略主要是为了吓阻中国在该地区的野心，同时也是为了遏制朝鲜的核威胁。

将与韩国外长会面

其中，韩国一直是华盛顿在亚洲的重要盟友，但自韩国总统尹锡悦在去年底试图实施戒严以来，韩国陷入了政治混乱，这引发了关于华盛顿与首尔关系稳定性的质疑。尹锡悦在国会通过弹劾案后一直处于停职状态，总统职务目前暂由财政部长崔尚木代理。

美国在这一不确定的局势中采取了谨慎态度，称美韩同盟关系仍然完好无损、坚不可摧。美国国务院在声明中没有提到韩国的政治动荡，仅指出布林肯将与韩国官员讨论如何“基于共同价值观，继续在全球范围内加强我们在各项挑战中的关键合作”。

首尔外交部则称，布林肯将于周一会见韩国外长赵兑烈，讨论“韩美同盟、韩美日合作、朝鲜问题以及地区和全球挑战”。

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回顾美日联盟进展

美国国务院声明也提到，在东京，布林肯将“回顾美日联盟在过去几年中取得的巨大进展”。这包括在本周五批准的一项对日重大军售，美国将向日本提供价值约36.4亿美元的先进空对空导弹、相关设备和训练。中国对此军售一再表示反对，认为此举会影响地区的稳定与安全，但日本和美国皆否认该说法。

美国国防部国防安全合作局(DSCA)周五指出，“这项拟议中的销售案将改善作为印太地区政治稳定和经济进步力量的主要盟友的安全。……改善日本应对目前和未来威胁的能力，保卫其家园和驻扎在那里的美国人员。”

此外，就在布林肯启程前夕，拜登周五以国家安全和关键供应链为由，宣布阻止新日铁（Nippon Steel）对美国钢铁公司（US Steel）的百亿美元收购案。外界猜测这可能会为美日合作增添变数。

布林肯将最后在巴黎与法国官员会晤，讨论中东局势和欧洲安全问题，尤其是乌克兰局势。

（综合报导）

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