 布林肯与立陶宛外长通话：顶住北京压力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2021

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时政风云

布林肯与立陶宛外长通话：顶住北京压力

因提升与台湾的官方关系，波罗的海国家立陶宛受到来自中国的外交压力。美国国务卿布林肯周末同立陶宛外长通话时，强调华盛顿将对该国提供“坚定支持”。

Deutschland Berlin | US Außenminister Antony Blinken

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美国副国务卿舍曼周五与立陶宛外长兰斯伯格斯通话，重申美国对立陶宛与台湾往来的支持。台湾外交部则感谢美国展现全球民主阵营领袖风范，在民主国家面对专制政体胁迫时，公开且坚定表达支持。

台湾在立陶宛设立「台湾代表处」引发中国不满，中国10日宣布召回其驻立陶宛的大使。中国环球时报称，中国不排除与立陶宛「断交」的可能。

中国同立陶宛本已恶化的双边关系再度升级。北京宣布召回大使的同时，要求立陶宛做出同样行动，召回驻京大使。

台湾外交部长吴钊燮20日在记者会中宣布，台湾确定将在立陶宛首都维尔纽斯设立「驻立陶宛台湾代表处」。立陶宛经济部长本月初曾向德国之声透露，立陶宛将於9月或10月开设在台办事处。

（德国之声中文网）立陶宛政府表示，美国国务卿布林肯周六（8月21日）同立陶宛外长通话时，表示赞同"双边协调行动"，帮助立陶宛应对因发展与台湾关系而受到的来自中国的压力。

台湾与立陶宛近来关系发展迅速。立陶宛7月底援赠台湾2万剂阿斯利康（AZ）疫苗，双方也规划今年互设代表处，其中台湾驻立陶宛代表处将以"台湾"为名，这在欧洲地区与中国邦交国中将是首例。

中国于8月10日宣布召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛驻中国大使离境。

另据爱沙尼亚媒体消息，中国中铁集装箱公司将中断与立陶宛间的直达铁路货运。不过本周中铁对媒体澄清表示，有关消息"不实"，目前中国与立陶宛间中欧班列运输一切正常。

Gabrielius Landsbergis Außenminister Litauen

立陶宛外长兰斯柏格斯

立陶宛外交部周日就两国外长通话发布声明称，布林肯与立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）一致认为"中国对立陶宛采取的具有攻击性的单边行动和政治压力是不可接受的"。不过声明并未说明双方是否就此达成双边行动的共识以及其他细节。

此前在8月13日，美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）已致电立陶宛外交部长，重申美国对立陶宛的支持，包括在立陶宛因为与台湾发展互惠关系而遭到中国施压的背景下。

美国国务院周六表示，面对中国的"胁迫性举动"，布林肯强调了美国对北约盟国和欧盟伙伴立陶宛的坚定支持的立场。

周日，中国官媒《环球时报》刊文称布林肯与立陶宛外长通话是"作秀"和"抹黑中国"。文章指立陶宛加强与台湾的关系是"对中国事务指手画脚"，而"安慰立陶宛之时，美国国际声誉正遭受极大质疑，它抛弃阿富汗使得所有美国的盟友心里打鼓：下一个被抛弃的会不会是自己？"

观看视频 02:02

疫苗换泡芙 台湾立陶宛礼尚往来

（路透社等）

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