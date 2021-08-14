布林肯与立陶宛外长通话：顶住北京压力

（德国之声中文网）立陶宛政府表示，美国国务卿布林肯周六（8月21日）同立陶宛外长通话时，表示赞同"双边协调行动"，帮助立陶宛应对因发展与台湾关系而受到的来自中国的压力。

台湾与立陶宛近来关系发展迅速。立陶宛7月底援赠台湾2万剂阿斯利康（AZ）疫苗，双方也规划今年互设代表处，其中台湾驻立陶宛代表处将以"台湾"为名，这在欧洲地区与中国邦交国中将是首例。

中国于8月10日宣布召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛驻中国大使离境。

另据爱沙尼亚媒体消息，中国中铁集装箱公司将中断与立陶宛间的直达铁路货运。不过本周中铁对媒体澄清表示，有关消息"不实"，目前中国与立陶宛间中欧班列运输一切正常。

立陶宛外长兰斯柏格斯

立陶宛外交部周日就两国外长通话发布声明称，布林肯与立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）一致认为"中国对立陶宛采取的具有攻击性的单边行动和政治压力是不可接受的"。不过声明并未说明双方是否就此达成双边行动的共识以及其他细节。

此前在8月13日，美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）已致电立陶宛外交部长，重申美国对立陶宛的支持，包括在立陶宛因为与台湾发展互惠关系而遭到中国施压的背景下。

美国国务院周六表示，面对中国的"胁迫性举动"，布林肯强调了美国对北约盟国和欧盟伙伴立陶宛的坚定支持的立场。

周日，中国官媒《环球时报》刊文称布林肯与立陶宛外长通话是"作秀"和"抹黑中国"。文章指立陶宛加强与台湾的关系是"对中国事务指手画脚"，而"安慰立陶宛之时，美国国际声誉正遭受极大质疑，它抛弃阿富汗使得所有美国的盟友心里打鼓：下一个被抛弃的会不会是自己？"

（路透社等）

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