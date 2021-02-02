布林肯与杨洁篪通话 就人权议题对华施压

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周五（2月5日）与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通电话。布林肯在通话时指出，中国必须为新疆、西藏、香港等地人权遭到侵犯的情况负责。

布林肯表示：“我明确表示，美国将捍卫我们的国家利益，支持自己的民主价值观，并追究北京滥用国际体系的责任。”

他进一步指出，北京必须为“威胁包括台湾海峡在内的印太地区稳定，以及损害基于规则的国际体系的行为负责”。

布林肯此前也通过推特发文预示了自己的立场。布林肯此次对中国展现的强硬态度显示，拜登政府不会改变特朗普执政时期的对华路线。本周稍早之前，美国总统拜登表示，他已经做好准备，在符合美国利益的情况下与北京合作。

根据中国外交部发布的新闻稿，杨洁篪在通话中称，“当前中美关系正处在关键时刻”。他表示：“中国政府对美政策始终保持高度稳定性和连续性。中方敦促美方纠正一段时期以来的错误，同中方一道，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。”

中方：不容任何外部势力干涉

杨洁篪在对话中强调：“涉港、涉疆、涉藏等事务均为中国内政，不容任何外部势力干涉。任何污蔑抹黑中国的图谋都不可能得逞，中方将继续坚定维护国家主权、安全和发展利益。”

杨洁篪同时表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题，事关中国主权和领土完整，“美方应当严格恪守一个中国原则和中美三个联合公报”。

在美国前总统特朗普任期间，美国增加了对台军售的规模与次数，更派遣高层级官员访问台湾，台美关系快速升温。

布林肯在通话中还呼吁中国谴责缅甸军方发动的政变。对此，杨洁篪重申中国对当前缅甸局势的立场，强调“国际社会应当为缅甸问题妥善解决营造良好外部环境”。

中国是缅甸最大贸易伙伴，也是缅甸最大的外国投资者之一。中国在缅甸投资矿产、石油、天然气管线及其他基础设施，投资额高达数十亿美元。

张筠青/任琛（路透社、法新社）

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