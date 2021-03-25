 布林肯：与北约和欧盟的合作较以往关键 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2021

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布林肯：与北约和欧盟的合作较以往关键

美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔访问的最後一天说，美国有决心修复与北约和欧盟友之间的关系。而这正是北京所不希望发生的。

Belgien Brüssel | NATO Treffen der Außenminister - Antony Blinken

美国国务卿布林肯24日在布鲁塞尔与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula Gertrud von der Leyen)会面。

DW.COM

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 24日在北约的演说中对盟国说，美国不会强迫他们選邊站，但呼吁盟国对中国的侵略行为共同采取行动，並重申美国将继续支持盟友。

美国、英国、加拿大以及欧盟周一首次针对中国在新疆迫害维吾尔人的行为，实施联合性制裁。澳大利亚和新西兰发表声明表达支持。北京第一时间公布制裁欧盟官员和机构。双方频频召见对方大使，对抗意味明显升级。

美国国务卿布林肯在北约外长会议前与北约秘书长斯托尔滕贝格举行新闻发布会，强调美国希望 "重振联盟"。德俄北溪2号和包括阿富汗在内的安全问题都将是北约外长会议的重点。

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯(Antony Blinken) 25日表示，现阶段的盟友间合作比近期历史上任何时刻都重要，与北约和欧盟的关系将会是克服挑战的关键。

布林肯在布鲁塞尔进行为期三天访问的最后一天发表談話，他继续进行许多欧洲官员所说的魅力攻势（charm offensive），藉此赢回在前任美国总统特朗普的四年磨难中，那些被排挤的盟国的支持。

「我带着一个特别的重点来到这里，那就是明确表示美国要重振我们的盟友与伙伴关系的决心，」布林肯表示。

美国总统拜登随后通过视频会议向欧盟领导人们发表讲话，这是自2009年美国前总统奥巴马以来首次做出这样的姿态。白宫在一份声明中说，拜登告诉欧盟领导人，华盛顿和欧盟必须确保「民主国家制定规则，而非专制国家」。

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Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs - Joe Biden

美国总统拜登(右)与欧盟峰会主席米歇尔（Charles Michel）(左)等欧盟领导人在25日进行视讯会议谈话。

欧盟峰会主席米歇尔（Charles Michel）誓言与华盛顿合作，以维护全世界民主。

布林肯在布鲁塞尔对美国外交官说，他希望修补并「现代化」与盟国间的关系，以专注在新挑战之上。这些挑战包括中国崛起丶COVID-19丶气候变迁丶更强硬的俄罗斯丶保持相对于竞争对手的技术优势等。

「现在比起我参与这些议题以来的任何时刻都有更好的行情，我们再次得以寻找合作的方式，」布林肯说。周三，布林肯通过正式对话，赢得了欧盟官员对於共同对抗中国势力的支持。这是北京一直极力希望避免发生的对话。

布林肯说：「拜登政府的一个基本原则是与我们的朋友进行磋商，越早越好，越经常越好。」

不过，以下问题依然存在：土耳其购买更多俄罗斯导弹丶俄罗斯和德国之间正在建设的北溪2号管线（Nord Srtream）受到华盛顿反对等。

当美国盟友的代价

布林肯在周三还说：「我们的一些盟友正在朝着错误的方向前进。」虽然他没有点名国家，但外界认为他指称的是匈牙利丶波兰和土耳其在民主问题上倒退。他强调，盟友们需要为美国的利益服务，北约盟友必须协助付出自己的国防费用。他说：「如果不展示出他们如何为美国人民提供服务，我们就无法维持有效的联盟。」

德国之声评论员Barbara Wesel发表评论说，美国又重新将捍卫民主价值放回台面上，她认为欧盟可以从整顿与欧盟当中一些国家、或是北约盟国土耳其的关系开始。另一方面，欧盟国家政府也将了解到，与美国的夥伴关系得付出更明确的政治代价。

中国在周一决定对美国、欧盟、加拿大、英国进行反制裁，这似乎使得欧洲和美国的关系更加紧密。欧洲多国政府召见中国大使，要求他们解释北京对欧盟人民施行的制裁措施，布林肯说：「我们相信，（通过）持久的关系，......我们可以克服任何挑战。」

李玟仪/杨威廉 (路透社等)

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