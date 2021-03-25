布林肯：与北约和欧盟的合作较以往关键

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯(Antony Blinken) 25日表示，现阶段的盟友间合作比近期历史上任何时刻都重要，与北约和欧盟的关系将会是克服挑战的关键。

布林肯在布鲁塞尔进行为期三天访问的最后一天发表談話，他继续进行许多欧洲官员所说的魅力攻势（charm offensive），藉此赢回在前任美国总统特朗普的四年磨难中，那些被排挤的盟国的支持。

「我带着一个特别的重点来到这里，那就是明确表示美国要重振我们的盟友与伙伴关系的决心，」布林肯表示。

美国总统拜登随后通过视频会议向欧盟领导人们发表讲话，这是自2009年美国前总统奥巴马以来首次做出这样的姿态。白宫在一份声明中说，拜登告诉欧盟领导人，华盛顿和欧盟必须确保「民主国家制定规则，而非专制国家」。

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​欧盟峰会主席米歇尔（Charles Michel）誓言与华盛顿合作，以维护全世界民主。

布林肯在布鲁塞尔对美国外交官说，他希望修补并「现代化」与盟国间的关系，以专注在新挑战之上。这些挑战包括中国崛起丶COVID-19丶气候变迁丶更强硬的俄罗斯丶保持相对于竞争对手的技术优势等。

「现在比起我参与这些议题以来的任何时刻都有更好的行情，我们再次得以寻找合作的方式，」布林肯说。周三，布林肯通过正式对话，赢得了欧盟官员对於共同对抗中国势力的支持。这是北京一直极力希望避免发生的对话。

布林肯说：「拜登政府的一个基本原则是与我们的朋友进行磋商，越早越好，越经常越好。」

不过，以下问题依然存在：土耳其购买更多俄罗斯导弹丶俄罗斯和德国之间正在建设的北溪2号管线（Nord Srtream）受到华盛顿反对等。

当美国盟友的代价

布林肯在周三还说：「我们的一些盟友正在朝着错误的方向前进。」虽然他没有点名国家，但外界认为他指称的是匈牙利丶波兰和土耳其在民主问题上倒退。他强调，盟友们需要为美国的利益服务，北约盟友必须协助付出自己的国防费用。他说：「如果不展示出他们如何为美国人民提供服务，我们就无法维持有效的联盟。」

德国之声评论员Barbara Wesel发表评论说，美国又重新将捍卫民主价值放回台面上，她认为欧盟可以从整顿与欧盟当中一些国家、或是北约盟国土耳其的关系开始。另一方面，欧盟国家政府也将了解到，与美国的夥伴关系得付出更明确的政治代价。

中国在周一决定对美国、欧盟、加拿大、英国进行反制裁，这似乎使得欧洲和美国的关系更加紧密。欧洲多国政府召见中国大使，要求他们解释北京对欧盟人民施行的制裁措施，布林肯说：「我们相信，（通过）持久的关系，......我们可以克服任何挑战。」

李玟仪/杨威廉 (路透社等)

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