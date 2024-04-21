布林肯下周访华 谈俄乌战争、台海、经贸

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯将于4月24至26日前往中国访问。这是他一年之内第二次访华，将到访上海和北京。此行旨在缓解紧张、进一步稳定双边关系。

今年早些时候，美国总统拜登和中国国家主席习近平通了电话，美国财长耶伦也在不久前访问了北京。

美国国务院一名资深官员对媒体表示，布林肯访华旨在 "加强沟通渠道，减少误判和冲突的风险"，他将“明确而坦率地提出我们关切的问题，从人权、不公平的经济和贸易行为到工业产能过剩对全球经济的影响，到我们对 （中国）支持俄罗斯国防工业基础的申请担忧。”

援助俄罗斯军工

布林肯此行将警告北京不要向俄罗斯的军工产业提供支持。七国集团（G7）外长在本周发表的一份联合声明中，呼吁中国停止向俄罗斯提供其用于扩大军品生产的军民两用物资和武器系统零部件。

美国官员表示，这些材料包括大量微电子产品、无人机、巡航导弹技术以及俄罗斯用于制造武器推进剂的硝酸纤维素。

布林肯周五在意大利卡普里岛举行的G7峰会的一场记者会上表示，“中国不能两头讨好”—既协助俄罗斯又与欧洲维持良好关系。

中东局势也将是布林肯访华的议题之一。美国希望中国利用其与伊朗良好的关系，劝说后者在同以色列的冲突中保持克制。

5-20之前请勿“挑衅”

布林肯还将呼吁北京不要在台湾新任总统赖清德5月20日的就职典礼前后做出挑衅性举动。“在5月20日就职典礼前这段重要而敏感的时间，所有国家都应对和平与稳定做贡献，避免采取可能升高紧张局势的挑衅性行动并表现克制。这将是我们对外传递的信息，”美国国务院高级官员说。

根据美国国务院的说法，其他紧迫的议题包括禁毒、提升两军交往、建立有关人工智能风险与安全的对话，以及探讨加强两国人文交流的方法。

布林肯将在北京与中国外长王毅等高阶官员会谈，并预计会与中国党和国家领导人习近平举行会晤。但在会面举行之前，美中双方都不会证实这一安排。

（美联社、法新社、德新社）

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