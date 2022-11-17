 布拉格数万人集会抗议政府支持乌克兰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2022

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新闻广角

布拉格数万人集会抗议政府支持乌克兰

捷克正在经历严重的通货膨胀，数万人周五在布拉格集会抗议政府支持乌克兰。示威者在“捷克优先”的口号下要求现任政府辞职，同时呼吁欧盟结束对俄罗斯的制裁政策。

10月28日的布拉格反政府抗议活动现场

10月28日的布拉格反政府抗议活动现场

（德国之声中文网）本周五（10月28日），数万人在捷克首都布拉格上街抗议物价高涨，指责政府专注于支持乌克兰反击俄罗斯入侵。

抗议活动的组织者叫“捷克优先”——这是仿效美国前总统特朗普的民族主义口号“美国优先”——是各种边缘团体的混合体，大多是极右派，具有亲克里姆林宫和反疫苗的倾向。

示威活动在布拉格的温塞斯拉斯广场举行。这一天（10月28日）恰逢纪念1918年捷克斯洛伐克建国的国庆节。

“俄罗斯不是我们的敌人”

抗议者呼吁总理菲亚拉和他的联合政府辞职。

抗议者抨击乌克兰、欧盟、北约、联合国和世卫组织，却为俄罗斯的侵略战争辩护。

“俄罗斯不是我们的敌人，战争贩子政府才是敌人。”一位发言者说。

抗议者的口号是“捷克优先”，这显然是在仿效美国前总统特朗普的民族主义口号

抗议者的口号是“捷克优先”，这显然是在仿效美国前总统特朗普的民族主义口号

抗议者弗兰托瓦（Eva Frantova）告诉法新社：“我们的政府是捷克共和国历史上最糟糕的政府，不止我一个人这么认为。”

在捷克第二大城市布尔诺也发生了抗议活动。警方表示，这次参与抗议的总人数少于9月初类似示威活动中统计的7万人

捷克政府是乌克兰的坚定支持者

捷克目前担任欧盟轮值主席国，一直是乌克兰在欧洲最坚定的支持者之一。

捷克为乌克兰提供了重型武器，并向大约45万名乌克兰难民发放了签证，使他们能够获得社会福利，例如医疗保健和财政救助。捷克总理菲亚拉和几位部长正计划于周一前往基辅访问。

但是，与其他许多欧美国家一样，捷克正在与严重的通货膨胀作斗争——与前一年相比，9月份的通货膨胀率达到18%。

“我们知道谁是我们的朋友，谁在为我们的自由流血。”捷克内政部长拉库桑（ Vit Rakusan ）在推特上回应抗议活动说，“而且我们也知道谁是我们的敌人。”

（法新社、美联社）

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评论：肖尔茨的欧洲梦遭到东欧冷处理

地点是精心选择的。在位于布拉格的中欧最古老大学，联邦德国总理发表演说，和盘托出自己对一个现代、务实欧洲的设想。不过，德国之声驻柏林记者站主任 Rosalia Romaniec 指出，肖尔茨的理念未得到捷克这一东部邻国的认可。  

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