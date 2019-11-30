布拉格市长宣布即将与台北缔结友好城市

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，不久前结束与北京友好城市关系的布拉格市长贺瑞普（Zdenek Hrib）于12月2日正式宣布，将于明年1月与台北签署姐妹城市协议。相关协议涉及经济、商业和文化合作，已经得到了布拉格市政府的批准。

今年10月初，作为中国游客赴欧旅游热门目的地之一的布拉格宣布同意解除该市三年前与北京缔结的姊妹城市关系。布拉格现市长贺瑞普上任后，要求删除姐妹城市协定中承诺遵守"一个中国原则"的条款。之前有布拉格市议员玛尔凡诺娃（Hana Kordová Marvanová）提出：姐妹城市的协定中不应带有政治立场宣言，该条款因此不合规定。

2016年3月，中国国家主席习近平访问捷克时，捷中两国签署了多项条约和协定，其中包括布拉格与北京缔结为友好城市。该协定第三条写道，布拉格承诺遵守"一个中国原则"，并认知"台湾是中国不可分割的领土"。捷克方面推动该协定签署的是时任布拉格市长的克尔娜乔娃（Adriana Krnáčová）。协议签署之前的2015年，捷克总统泽曼（Milos Zeman）曾是出席北京抗战暨二战结束70周年的阅兵式的唯一欧盟国家领导人。

而现任布拉格市长贺瑞普对中国的态度和其前任相比有很大的不同。在接受中央社采访时自称是"台湾迷"的他表示，学生时代在台湾医疗系统实习过1个月的他，对台湾有着很好的印象，称"当年觉得自己好像在家一样"。2017年，贺瑞普加入海盗党，负责该党的医疗政策。2018年11月15日，贺瑞普当选布拉格市长，成为欧洲第一位海盗党籍市长。

要求删除"一中条款"

上任后，贺瑞普对台湾的民主政权表示强烈支持。从今年1月起，他开始呼吁北京从"姐妹城市"协议中删除"一中条款"，并于今年3月访问了台湾。北京则对其亲台立场予以了抨击。据捷克媒体报道，北京和布拉格在"一中问题"上僵持不下。贺瑞普称，布拉格只是想专注于文化合作，而不是政治。今年3月10日西藏起义60周年之际，布拉格市政厅等多处建筑都升起了西藏流亡政府的雪山狮子旗。布拉格曾有在这一纪念日悬挂雪山狮子旗的传统，但在2014年至2018年期间中断。

最近数月里，中方接连取消了布拉格爱乐乐团（Prague Philharmonia）、布拉格弦乐四重奏（Pražák Quartet）、布拉格广播交响乐团（Prague Radio Symphony Orchestra）以及布拉格瓜奈里三重奏乐团（Guarneri Trio Prague）前往中国巡回演出的行程，在捷克政界和文化界引起不满。

台湾内部的争议

现在布拉格市政会议通过的与台北缔结姐妹城市关系的协议，还需要等到12月12日送交布拉格市议会审查，通过后才能实际生效。而同时台湾内部对这个协议也有争议。争议焦点聚集在协议中台北的称谓。由柯文哲领导的台北市政府打算以台湾台北市（The City Of Taipei, Taiwan）的名义与布拉格签署协议，但有绿营议员对此提出强烈反对，称应该以"中华民国"的名义签署。导致泛蓝和绿营议员就此争议巨大，提案处于搁置状态。据包括"新頭殼newtalk"在内的台湾媒体报道，台北市长柯文哲曾在议会感叹，好不容易台湾被全世界封杀还有城市愿意与台北缔结姐妹城市，这样一闹，对岸恐出手阻挡。