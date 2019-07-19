 布拉格市政府同意解除与北京友好城市关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2019

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布拉格市政府同意解除与北京友好城市关系

本周一，布拉格市政府同意解除该市三年前与北京缔结的姊妹城市关系。布拉格现市长贺瑞普（Zdeněk Hřib）上任后，要求删除姊妹城市协定中承诺遵守“一个中国原则”的条款。作为“回应”，中方则在过去半年多次取消捷克乐团前往中国演出的行程。

Zdenek Hrib Oberbürgermeister von Prag im Interview mit Zhanna Nemtsova (DW)

布拉格现市长贺瑞普（Zdeněk Hřib）

（德国之声中文网）本周一，布拉格市政府通过一项解除与北京姊妹城市关系的议案。之后，该议案将进入市议会议程，开放全体议员表决。据报道，该议案由布拉格市议员玛尔凡诺娃（Hana Kordová Marvanová）提出，她认为姊妹城市的协定中不应带有政治立场宣言，该条款因此不合规定；此外，布拉格也不应该用这种方式支持独裁政权。

2016年3月，中国国家主席习近平访问捷克时，捷中两国签署了多项条约和协定，其中包括布拉格与北京缔结为友好城市。该协定第三条写道，布拉格承诺遵守"一个中国原则"，并认知"台湾是中国不可分割的领土"。捷克方面推动该协定签署的是时任布拉格市长的克尔娜乔娃（Adriana Krnáčová）。

Tschechien Xi Jinping & Milos Zeman in Prag (picture-alliance/dpa/M. Krumphanzl)

习近平2016年3月访问捷克期间，与捷克总统泽曼签署战略伙伴关系条约

2018年11月，年仅37岁的贺瑞普接替克尔娜乔娃，出任布拉格市长。贺瑞普1999年至2006年就读于布拉格查理大学医学系，其间曾到台湾学习一个学期。2017年，贺瑞普加入海盗党，负责该党的医疗政策。2018年11月15日，贺瑞普当选布拉格市长，成为欧洲第一位海盗党党籍市长。

上任后，贺瑞普对台湾的民主政权表示强烈支持。从今年1月起，他开始呼吁北京从"姊妹城市"协议中删除"一中条款"，并于今年3月访问了台湾。北京则对其亲台立场予以了抨击。据捷克媒体报道，北京和布拉格在"一中问题"上僵持不下。贺瑞普称，布拉格只是想专注于文化合作，而不是政治。今年3月10日西藏骚乱60周年之际，布拉格市政厅等多处建筑都升起了西藏流亡政府的雪山狮子旗。布拉格曾有在西藏骚乱纪念日悬挂雪山狮子旗的传统，但在2014年至2018年期间中断。

最近半年来，中方接连取消了布拉格爱乐乐团（Prague Philharmonia）、布拉格弦乐四重奏（Pražák Quartet）、布拉格广播交响乐团（Prague Radio Symphony Orchestra）以及布拉格瓜奈里三重奏（Guarneri Trio Prague）前往中国巡回演出的行程，在捷克政界和文化界引起不满。上个月，捷克文化部长佐拉列克（Lubomír Zaorálek）为此召见中国驻捷克大使张建敏，批评中方取消捷克乐团演出"严重伤害中国的形象"。他说，双边合作只能建立在互相尊重的基础上，而中国的行为与此不符，他对中国为了令外界接受自己的政治观点而无不用其极感到恐惧。佐拉列克还说，如果北京当局继续这种行为，那么捷克将停止与中国的文化交流。

 

乐然（综合报道）

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