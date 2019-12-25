布拉格和北京对怼 上海也放弃布拉格

（德国之声中文网）上海市政府于1月14日发表声明称，该市解除与捷克布拉格市的友好城市关系。之前，布拉格市与台北签署了建立友好城市关系的协议。布拉格和北京也已经解除了友城关系。

捷克总统泽曼（Milos Zeman）致力于推动发展与中国的关系，但是该国首都布拉格市政府的做法与此并不合拍。市长贺瑞普（Zdenek Hrib）之前的"挑衅"举动包括拒绝了中国要求从一次国际会议上驱逐台湾外交官员的要求，并坚持在市政厅悬挂西藏的雪山狮子旗，凸显中国的人权问题。

路透社报道称，中国原本计划对该国加以数十亿美元的投资，到目前为止也没有变为现实。

台湾是中国最敏感的外交问题，因为北京宣称该岛为中国领土，必要时会以武力"统一台湾"。尤其是过去几年，中国加大了对世界各国的施压力度，要求它们在台湾问题上与北京保持一致。

本周一，布拉格市长贺瑞普以及台北市长柯文哲签署了两市缔结友好城市关系的协议，此外双方还签署了一系列与文化和旅游相关的协议。

路透社报道称，作为中国最具大都会气息的金融中心，上海市在一份声明中表示：捷克布拉格市政当局在台湾等涉及中方核心利益的重大问题上屡次采取错误行动。"粗暴干涉中国内政，公然挑战一个中国原则"，上海市政府和人民"对此表示强烈谴责和严正抗议"。

上海市政府声称：考虑到上海和布拉格两市开展交往的政治前提和基础已不复存在，上海市人民政府授权上海市人民政府外事办公室郑重声明：上海市立即解除与布拉格市友城关系并暂停一切官方往来。

蔡英文在上周末结束的台湾总统大选中以明显优势成功连任，这引起了北京方面的不满。选战期间，蔡英文时常提及中国对台湾发出的威胁，并表示台湾不会屈服。

蔡英文认为，台湾是一个独立的国家，它正式的名字叫做中华民国，并指出中华人民共和国从来都没有统治过台湾。

台北市长柯文哲不支持台湾正式独立。他去年拜访上海时表示曾主张"两岸一家亲"。

布拉格迷人的夜景

布拉格市市长贺瑞普自称是"台湾迷"，学生时代在台湾医疗系统实习过1个月的他，对台湾有着很好的印象。不久前接受德国之声采访时，他表示两个城市间的交流协议不该包含具有外交意义的条文，所以他才尝试针对布拉格与北京的姐妹市协议中的"一中条款"，与北京市政府展开协商，希望对方同意将该条款从协议中移除。

贺瑞普告诉德国之声："当我向北京市提出需求时，他们不但忽略了我的需求，甚至开始霸凌布拉格爱乐乐团。 我向他们表明，北京与伦敦的姐妹市协议中，并没有类似的条款，所以我不明白为何北京与布拉格的姐妹是协议中需要包含这个条款。 "

在北京多次无视布拉格的诉求后，贺瑞普认为布拉格不该有一个拒绝对话的姐妹市，所以他决定解除与北京的姐妹市关系。 贺瑞普说，他的决定其实反映了捷克国内过去几年逐渐升高的"反中"氛围。

贺瑞普告诉德国之声："几年前，中国曾承诺在捷克境内进行大笔投资，但是他们除了买下一些公司或俱乐部外，完全没有实现任何投资承诺。 捷克人渐渐意识到中国是个不可靠的商业伙伴，所以他们开始改变对中国的看法。 "