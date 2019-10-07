布拉格不想和北京做朋友？ 中国批背信弃义

（德国之声中文网）捷克总统泽曼（Milos Zeman）推动了与中国的关系，但首都布拉格市政府却宣布终止同北京市签署的友好城市协议。

中国随即作出回应，中国驻捷克大使馆本周二（10月8日）在网站上发布了中国驻捷克大使馆发言人答记者问。发言人说："这种行为可谓背信弃义，破坏中捷关系和两国地方交流合作氛围。北京市已就此向布拉格市提出严正抗议。“

中国使馆发言人强调：”一个中国原则事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益，是中方开展一切对外交流合作的基础和前提，也是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。捷克政府一贯坚持一个中国原则。中方愿同捷克政府和社会各界一道，持续推进中捷各层级各领域交流合作，包括加强两国地方友好交流合作。我们敦促布拉格市政当局早日改弦更张，顺应时代发展大势和历史进步潮流，回到促进双方关系发展的正确轨道上来，否则最终损害的将是他们自己的利益。"

去年当选的布拉格市长Zdeněk Hřib

布拉格去年选出的新届政府认为，2016签订的这份姊妹城市协定不应是政治立场宣言，该条款因此不合规范。

作为国家，捷克遵循"一个中国"的原则。

去年捷克网络安全监督机构发出警告，在关键基础设施使用华为和中兴的设备存在风险，这给两国关系蒙上阴影。中国在捷克数十亿美元的投资意愿也未能成行。

文木 / 李鱼（路透社）