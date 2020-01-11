 市长罢免案通过 韩国瑜一周内解职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2020

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时政风云

市长罢免案通过 韩国瑜一周内解职

罢免高雄市长韩国瑜的投票周六下午正式通过，最终同意罢免人数超过90万人。韩国瑜成为台湾史上首位被罢免的直辖市长。韩国瑜在晚间出面回应，对支持者及市府团队表示感谢，同时也批评执政党对他进行的造谣及抹黑。

Taiwan Kommunalwahlen in Kaohsiung | Han Kuo-Yu (Getty Images/AFP/STR)

（德国之声中文网）高雄周六（6月6日）举行罢免国民党籍市长韩国瑜的投票，投票时间为上午8时至下午4时。《中央社》报道称，上午各投开票所都出现排队投票的人潮。开票进行一小时后，同意票已超过60万票，达到罢免门槛。韩国瑜成为台湾首位被罢免的直辖市市长。最终计票结果显示，同意罢免人数超过90万人，高于当初韩国瑜当选高雄市长时的得票数。

中选会发布新闻稿指出，参与韩国瑜罢免案的投票人数为96万9259人，投票率为42.14%，有效票96万4141张，其中同意罢免的票数为93万9090票，不同意票为2万6061票。中选会判定，有效同意票数多于不同意票数，而且同意票达原选举区选举总人数的25%以上，投票结果为通过。

中选会表示将于本月12日举行委员会议审查该罢免案投票结果。

韩国瑜在罢韩门槛通过后出面回应。他对当年支持他当选高雄市长的选民、市府团队、以及今日未参与罢韩的市民表达感谢。韩国瑜也遺憾称，任何一个政党掌握国家资源，应该一心一意造福人民，但非常遗憾，民进党第二次执政以来，所有的心思都集中在“罢韩国家队”，买通媒体及网军抹黑韩国瑜。他表示：“一个作威作福、贪污腐败的政府是人民所唾弃的。”

现场有记者询问韩国瑜是否会提罢免诉讼，但韩国瑜未做出回应，发言后便离场。高雄新闻局局长郑照新在主持记者会时表示，今夜会先沉淀与思考，让高雄回归冷静与理性。他并未透露韩国瑜之后的动向。他也强调，市府团队在任上一天，就会继续推动市政。

提出罢免案的公民团体“公民割草行动”指责韩国瑜在当选高雄市长后无心市政，起初表示不参加总统初选，但又被动接受被纳入国民党初选民调，随后表态参加总统选举。此外，韩国瑜也被指责竞选承诺跳票，以及公开发言时多次引发争议。民间组织"WeCare高雄"、公民割草行动、台湾基进、高雄气爆自救会的四名领军人物于2019年向中选会递交30万份联署罢免书。

上周末，罢韩团体在高雄发起"罢韩演习"，据《自由时报》报道，当天有超过5000名支持罢韩者参与了该次活动。

Präsidentenwahl in Taiwan Han Kou-yu (Reuters/A. Wang)

韩国瑜今年一月在总统选举中败选，随后重拾高雄市政工作

此次罷韓案的罢免门槛为57万4996人，即高雄总投票数的四分之一，而且必须符合同意票高于不同意票的条件。在中选会审定后，将于6月13日前公告选举结果。

根据台湾《公职人员选举罢免法》规定，若罢免成功，韩国瑜将在中选会公告结果当日解除职务，中选会必须在3个月内完成补选通票。被罢免者四年内不得再参选高雄市长。若罢免失败，在韩国瑜任期内将不得再对其进行罢免。台湾TVBS新闻报道称，韩国瑜有权在30天内提出罢免无效诉讼，在诉讼程序结束前，高雄不得办理补选。

韩国瑜则在5月15日时就在脸书上针对罢免投票写道："民主是尊重多元、拥抱自由的，我们拥有表达自己意见的权利和方式。"他呼吁"不激化、不对立"，也请支持者在6月6日当天不投票、不参与政治活动。

2018年11月，韩国瑜以过半得票率当选高雄市长，结束了民进党在高雄长达20年以上的执政。去年7月，国民党正式提名韩国与参加总统选举，韩国瑜则在10月中宣布向高雄市议会请假参选。今年1月，韩国瑜在总统选举中落败，民进党籍总统蔡英文高票连任。

 

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