 市長稱基輔仍為主要目標 俄兵首次接受戰爭罪審判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2022

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时政风云

市長稱基輔仍為主要目標 俄兵首次接受戰爭罪審判

烏克蘭首都基輔的市長11日表示，該市仍為俄羅斯攻擊的主要目標。同日，烏克蘭南部被俄羅斯部隊佔領的赫爾松地區，傳出當地官員將請求正式成為俄羅斯領土。

Ukraine Krieg l Demontage des Monuments der Brüderlichkeit in Kiew | Vitali Klitschko

基輔市長稱，他「毫不懷疑」基輔仍然是俄羅斯的「主要目標」。

（德國之聲中文網）基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）週三（5月11日）在接受美國有線電視CNN訪問時表示，回到首都的居民應該謹慎，因為俄羅斯的攻擊「隨時都可能發生」。

他稱，他「毫不懷疑」基輔仍然是俄羅斯的「主要目標」。他說，戰爭改變了每個人的生活，希望看到戰鬥盡快結束。克里琴科表示：「安全是現在的主要優先事項。我們希望我們的戰士保衛我們，但風險仍然存在，沒有我們的伙伴，沒有美國和歐洲國家，我們就無法生存。」

同日，一名烏克蘭官員警告，在被俄羅斯部隊轟炸數週後，烏克蘭東南部的港口城市馬里烏波爾已經被不斷惡化的局勢變成了一個「中世紀的貧民窟」。烏克蘭人權監察員傑尼索娃（Lyudmyla Denisova）呼籲聯合國和紅十字國際委員會（ICRC）幫助烏克蘭疏散仍然藏匿在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的受傷戰士。她呼籲紅十字會採取一切可能的措施，保護和協助非戰鬥人員的受傷烏克蘭平民。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）11日在維也納與奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）和奧地利外交部長沙倫伯格（Alexander Schallenberg）舉行的聯合新聞發布會上說：「我們正在與烏克蘭和俄羅斯當局接觸，以推進從馬里烏波爾疏散平民的工作。」

澤連斯基：加入北約可以防止戰爭發生

DW.COM

在乌克兰战争背景下，欧洲，特别是德国如何面对中国和俄罗斯这样的专制国家以及本国在经济上对它们的依赖性？中俄是否形成了与西方对垒的阵营？

据俄罗斯媒体报道，赫尔松占领当局宣布，赫尔松州将申请加入俄罗斯联邦。

德国现在正加快速度，向乌克兰提供军援。数十名乌克兰军人5月10日经波兰抵达德国，接受或为全球目前最先进火炮系统——PzH-2000自行榴弹炮系统的操作训练。德国政府已经承诺向乌克兰提供7门该榴弹炮。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基說，如果烏克蘭事先成為北約的成員，這場戰爭很可能會被阻止。他在向法國政治大學學生進行視訊通話時說：「如果烏克蘭在戰前就成為北約的一部分，現在就不會有戰爭了。」

澤連斯基還告訴學生，他希望在結束與俄羅斯的衝突之前恢復烏克蘭的領土，但他仍對對話持開放態度。他說：「一旦我們收回所有屬於我們的東西，我們將結束這一切。」

同日，俄羅斯媒體援引一位官員的話指出，烏克蘭東南部被俄羅斯占領的赫爾松地區的領導人表示，他們計劃要求該地區成為俄羅斯的一部分。赫爾松當地親俄官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）向媒體表示：「我們將有一項請求，那就是使赫爾松地區成為俄羅斯聯邦的正式主體。」

斯特雷穆索夫說，他將向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出這一請求，儘管他沒有說明何時會提出這一請求。俄羅斯在4月聲稱完全控制了赫爾松地區，該地區對俄羅斯具有戰略意義，因為它提供了克里米亞和烏克蘭東部地區之間的部分陸地連接。

俄羅斯士兵將首次接受戰爭罪審判

Ukraine-Krieg Cherson | Russische Soldaten verteilen Hilfsgüter

俄羅斯在4月聲稱完全控制了赫爾松地區，該地區對俄羅斯具有戰略意義，因為它提供了克里米亞和烏克蘭東部地區之間的部分陸地連接。

烏克蘭總檢察長維涅迪克托娃（Iryna Venediktova）11日表示，她的辦公室已經指控一名21歲的俄羅斯中士殺害一名騎自行車的烏克蘭平民。

據稱，該士兵在一個坦克部隊服役，並被指控在烏克蘭東北部的Chupakhivka村向該男子開火。維涅迪克托娃的辦公室表示，有超過10700項被指控的戰爭罪正在接受調查，目前已確認有600多名嫌疑人。她說，這名士兵可能被判處最高15年的監禁。目前還不知道何時開始審判。

（路透社、法新社）

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