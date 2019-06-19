市民乘公交免费 蒙海姆开创北威州先例

科隆往北30公里的蒙海姆（Monheim)是一个人口仅4.4万的小城。那里不仅出了一位北威州当年最年轻的市长，现在又将成为北威州第一个对市民实行公交车免费的城市。
（德国之声中文网）2009年，年仅27岁的丹尼尔·齐默曼（Daniel Zimmermann）当选莱茵河畔小城蒙海姆市市长，成为北威州当时最年轻的市长，一颗耀眼的政坛新星。这位科隆大学师范系毕业的小伙子精通多国语言，自信而独立。早在16岁时就和同学一起创办了青年党（PETO）。2014年5月，他以北威州各城市都前所未有的94.6%的支持率高票连任蒙海姆市长，足见市民对其满意度。
现在，丹尼尔·齐默曼又推出了一项新政议案：从明年4月起，蒙海姆市民凭居住证可以在蒙海姆和朗根菲尔德（Langenfeld）两个大区免费乘坐公交车和有轨车。7月10日，蒙海姆市议会将就此进行表决。由于齐默曼的市民党团青年党在议会占有多数，提案通过将只是一个形式问题。
含蒙海姆和朗根菲尔德两区的月票目前售价为62欧元。市民们今后不仅将享有这两个区公交免费的待遇，对那些家住蒙海姆，每天乘坐公共交通工具去杜塞尔多夫、科隆或者勒沃库森等大城市上班的市民来说，免掉蒙海姆这段票费，意味着大约可以省下一半车票钱。
齐默曼强调，市民免费乘公交的政策不会只是试行一天两天，而是先实施三年。为此，市政府每年将出资250万到300万欧元向公交公司"购买车票"，以维持其运营。
降低公交车票价，让更多人放弃自己开车，改坐更环保的公交车--有关这个议题的讨论已在德国进行了好几年，尤其是在德国不少城市粉尘超标的数据公布之后。在最新的德国粉尘污染最严重的10个城市排行榜中，北威州的科隆、多特蒙德、杜赛尔多夫、埃森都榜上有名，其中科隆排名第3。
然而，尽管意识到让人们多坐公交，减少开车出行，减少碳排放的重要性，但出于经济上的考量，迄今为止，德国只有巴伐利亚州的菲希塔赫（Viechtach）和普法芬霍芬(Pfaffenhofen)两个小城实行了公交车免费政策。
丹尼尔·齐默曼说， 据调查，现在55%的蒙海姆市民都是开车出行，只有10%的人出门使用近距离公共交通工具。因此， 如果想让人们改变出行习惯，就必须让乘坐公共交通变得更有吸引力。"我们必须履行气候保护方案中规定的减排义务"，齐默曼说。据德国联邦环保局的统计，从1995年到2017年，德国道路上的小轿车数量增加了18%。这样的趋势只能让人们离环保目标越来越远。
随着蒙海姆开创北威州先例，让公交变得更有吸引力的话题必将引起更多讨论。杜塞尔多夫市长已经表示，应该考虑像维也纳那样推出365欧元年票的政策。
德国成年人总是说青年人不关心政治，但罗斯托克大学的一项题为“青年人与政治”调查报告显示，青年人对政治的冷漠程度并不比其它人群更严重，他们只是缺乏发挥政治影响的机会。刚刚进行过的北威州市县地方选举上，默恩海姆市的青年人组成的政党PETO一鸣惊人，成为市议会的第二大党，它的创始人之一、今年27岁的达尼尔.齐默曼当选为北威州最年轻的市长。 (08.09.2009)