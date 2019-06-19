市民乘公交免费 蒙海姆开创北威州先例

（德国之声中文网）2009年，年仅27岁的丹尼尔·齐默曼（Daniel Zimmermann）当选莱茵河畔小城蒙海姆市市长，成为北威州当时最年轻的市长，一颗耀眼的政坛新星。这位科隆大学师范系毕业的小伙子精通多国语言，自信而独立。早在16岁时就和同学一起创办了青年党（PETO）。2014年5月，他以北威州各城市都前所未有的94.6%的支持率高票连任蒙海姆市长，足见市民对其满意度。

现在，丹尼尔·齐默曼又推出了一项新政议案：从明年4月起，蒙海姆市民凭居住证可以在蒙海姆和朗根菲尔德（Langenfeld）两个大区免费乘坐公交车和有轨车。7月10日，蒙海姆市议会将就此进行表决。由于齐默曼的市民党团青年党在议会占有多数，提案通过将只是一个形式问题。

含蒙海姆和朗根菲尔德两区的月票目前售价为62欧元。市民们今后不仅将享有这两个区公交免费的待遇，对那些家住蒙海姆，每天乘坐公共交通工具去杜塞尔多夫、科隆或者勒沃库森等大城市上班的市民来说，免掉蒙海姆这段票费，意味着大约可以省下一半车票钱。

齐默曼强调，市民免费乘公交的政策不会只是试行一天两天，而是先实施三年。为此，市政府每年将出资250万到300万欧元向公交公司"购买车票"，以维持其运营。

降低公交车票价，让更多人放弃自己开车，改坐更环保的公交车--有关这个议题的讨论已在德国进行了好几年，尤其是在德国不少城市粉尘超标的数据公布之后。在最新的德国粉尘污染最严重的10个城市排行榜中，北威州的科隆、多特蒙德、杜赛尔多夫、埃森都榜上有名，其中科隆排名第3。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 慕尼黑:78µg/m³ 慕尼黑人口约143万，是德国第三大城市，在德国空气污染最严重的城市排行表中去年则以年平均78µg/m³，即每立方78微克位居榜首。二氧化氮含量上限为40µg/m³。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 斯图加特：73µg/m³ 斯图加特是著名的汽车城，戴姆勒和保时捷总部所在地。由于地形地势等原因，该市长期以来受空气污染困扰，去年年平二氧化氮含量为73µg/m³，虽低于前年82µg/m³的水平，但仍位于排行榜第二。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 科隆：62µg/m³ 德国第四大城市科隆以大教堂闻名遐迩，该市年均二氧化氮含量为62µg/m³，位居排行榜第三。德国联邦环境署指出，随着引入限速、街道收窄、奖励购买环保新车等措施，德国各城市空气污染问题有一定改善，但还远远不够。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 罗伊特林根：60µg/m³ 小城罗伊特林根（Reutlingen）位于巴登-符腾堡州中部，距离斯图加特31公里，人口只有约11.2万。该市的二氧化氮平均值居然与科隆相仿，达到60µg/m³。2016年，全德有90个城市二氧化氮平均值超标，去年估计降为约70个。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 汉堡：58µg/m³ 汉堡去年二氧化氮平均值为58µg/m³。 欧委会认为，德国在改善空气质量方面做得很不够，因此考虑要状告欧洲法院。今年二月，一些德国城市还可能采取限制车辆上路的措施。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 杜塞尔多夫：56µg/m³ 有鉴于欧委会将采取行动，德国总理默克尔表示将对20个空气污染最严重的德国城市迅速提供支持。按照初步统计，去年德国有37个城市二氧化氮值超标，29个城市很可能超标。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 基尔：56µg/m³，海尔布隆（Heilbronn):55µg/m³ 基尔是德国通往波罗的海的门户，也是重要的造船和海事基地。优越的地理位置也没有让该市远离空气污染。按照世界卫生组织的标准，二氧化氮含量全年最多只能有三天超标，但德国87%测量站所测情况都高于这个上限。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 达姆斯达特：52µg/m³ 与前年相比，好消息是德累斯顿、科布伦茨、莱比锡、布莱梅、富尔达、卡塞尔、诺德施泰特、维尔茨堡、马尔堡和波茨坦等10个城镇去年的二氧化氮平均值低于上限。而其它15个城市很可能也不再榜上有名。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 路德维希堡：51µg/m³ ，多特蒙德：50µg/m³ ，威斯巴登：50µg/m³ 二氧化氮平均值去年超过50µg/m³ 的城市还包括路德维希堡（Ludwigsburg)，多特蒙德和威斯巴登。

二氧化氮超标！德国约70座城镇上榜 柏林：49µg/m³ 除以上12个二氧化氮平均值在50µg/m³及以上的城市外，还有约25个德国城市的二氧化氮平均值确定超标，其中包括柏林、美因茨、法兰克福等大城市。 作者: 乐然



然而，尽管意识到让人们多坐公交，减少开车出行，减少碳排放的重要性，但出于经济上的考量，迄今为止，德国只有巴伐利亚州的菲希塔赫（Viechtach）和普法芬霍芬(Pfaffenhofen)两个小城实行了公交车免费政策。

丹尼尔·齐默曼说， 据调查，现在55%的蒙海姆市民都是开车出行，只有10%的人出门使用近距离公共交通工具。因此， 如果想让人们改变出行习惯，就必须让乘坐公共交通变得更有吸引力。"我们必须履行气候保护方案中规定的减排义务"，齐默曼说。据德国联邦环保局的统计，从1995年到2017年，德国道路上的小轿车数量增加了18%。这样的趋势只能让人们离环保目标越来越远。

随着蒙海姆开创北威州先例，让公交变得更有吸引力的话题必将引起更多讨论。杜塞尔多夫市长已经表示，应该考虑像维也纳那样推出365欧元年票的政策。