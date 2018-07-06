市政府出招：奔牛节对咸猪手说不

（德国之声中文网）本周五，一年一度、名闻遐迩的奔牛节就要在西班牙潘普洛纳市再度上演。但当地市政府现在却不得不忙着应对抵制这一活动的呼吁，强调参与活动的女性不会有遭受性侵的危险。

此前，一项争议性判决让本年度的奔牛节蒙上阴影。2016年活动期间，被称为"狼帮"的五名男性涉嫌性侵一名年轻女性，但最近涉案者或者被判无罪，或者被假释。

号召抵制的呼声传遍社交媒体，显示针对该起攻击事件的怒火尚未平息。潘普洛纳市负责安全和社区事务官员戈麦斯（Itziar Gomez）表示，女性应该对市政府有信心。

戈麦斯及其同事启动一项名为"将性骚扰赶出潘普洛纳"的活动。

"面对呼吁抵制活动的号召，我会对女士们说，潘普洛纳的政府和社会已经表示，不会容忍侵犯行为，"戈麦斯表示。"这是一个拥有社会、政府机构和警方保障的安全地区。"

该市负责平等和非异性恋群体事务的官员贝罗（Laura Berro）呼应戈麦斯的号召，鼓励女性参与奔牛节。

"我们妇女现在更应该出现在街头，出现在奔牛节现场以及夜生活中。因为你知道还有其它女性也和你一样走上街头"，贝罗表示。

市政府推出报警手机应用

在"狼帮"事件发生之前，潘普鲁纳市就已经开始试图遏制奔牛节期间的性侵行为：市政府协调数千名警员、特别人员，并设立十几种语言的帮助热线，以应对类似事件。但狼帮案件引发激烈反响之后，该市政府必须拿出更多举措。今年，潘普鲁纳市推出一款免费手机应用程序，便于女性一旦发生性侵事件后迅速报警。

奔牛节是很能吸引观众的重大节日

这款名为"AgreStop/EraStop"手机应用一旦启用，便会向警方发送当时所处位置。由于使用者无需进行对话，因此通过这一方式报警将更为便利，并有利于警方迅速采取行动。

使用者一共有三个选项。第一项是"我正遭到袭击"，将会立即向警方发送使用者的方位讯息；第二项"报告袭击事件"将会让目击者接通与警方的通话联线；第三项"伴随我"将把使用者的方位讯息发送给友人，以便对方跟踪使用者的行动轨迹，直到安全返回家中。

全国性问题

根据欧洲统计局数据，西班牙的性侵案件发生频率在欧洲各国中排在第17位，2015年，每10万名西班牙人口中就有18.6起登记在册的性侵案件发生。而"狼帮案件"发生的2016年以来，这一数字不断上升。妇女权益组织表示，这主要是因为受害者报案数量有所增加。

为了抗议性侵行为以及司法机构处理类似案件的方式，西班牙女性曾动员组织街头抗议，高呼"我相信你，姐妹"和"独自一人，喝醉了，我要回家"等口号。

石涛/叶宣（路透社，埃菲社）