 市场表现震盪不断 中美谈判压力倍增 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2019

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时政风云

市场表现震盪不断 中美谈判压力倍增

中美对进口商品徵收的数百亿关税使投资者担忧，贸易战会影响经济前景。专家认为贸易战时间越长，金融市场对中国经济成长迟缓与美国经济衰退的担忧，会让中美双方更有动力终止贸易战。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

中美贸易谈判预计于下週(1月7日)重新展开。中国商务部發言人高峰上週表示，双方已为下週的会面做了特殊安排。全球都在忧虑地观望下週的贸易谈判。

(德国之声中文网) 中美贸易谈判预计于下週(1月7日)重新展开。中国商务部發言人高峰上週表示，双方已为下週的会面做了特殊安排。全球都在忧虑地观望下週的贸易谈判。中国人民大学经济系的宋利芳教授接受美联社访问时表示，身为全球最大的两个经济体，中美是全球经济的引擎，这也使他们之间的争端成为全球大事。宋利芳指出﹕「中美贸易争端是全球经济成长迟缓的主因，而终止贸易战能替中美及全球不断衰退的经济止血。」

专家认为，金融市场对中国经济成长迟缓与美国经济衰退的担忧，会让中美双方更有动力终止贸易战。康乃尔大学贸易法教授普拉萨德 (Eswar Prasad) 认为，提升企业与投资者信心是中美的共同目标。这也将使双方努力朝终止贸易战的目标迈进，因为企业与投资者的信心不足已开始打击双方的经济。

北京大学的国际关係专家王勇也认为，贸易战对经济的威胁可能有助于中美的谈判，因为中国可能为了遵守国际市场规则而开始改变。然而，要解决中美之间複杂的争端，仍然充满挑战。这包含了特朗普要求中国进口更多美国商品，以及中国被指控窃取在中国营运的外国公司的商业机密。

美国对中国的指控

美国总统特朗普长期抱怨中美之间不平等的贸易差距。美国2017年与中国之间的贸易逆差高达3360亿美元，而2018年的贸易逆差预计会更高。然而，双方的贸易争端不仅止于巨大的贸易差距。贸易战对双方与全球经济的未来也有很大的影响。

美国指控中国不断用侵略性十足的策略来企图超越美国，成为全球科技领域的领导者。美国贸易代表在去年3月發佈的一份报告中，指控中国侵入美国企业的电脑系统窃取商业机密，并逼迫美国企业以技术转移换取进入中国市场的许可。为了迫使中国改变贸易策略，美国政府对价值2500亿美元的中国进口商品增收关税。中国也对价值1100亿美元的进口商品增收关税，以此作为对美国的回应。特朗普原先预计在2019年1月1日调高关税幅度，但他在与习近平达成90天停战协议后，暂缓了这个决定。

US-China-Handelsgespräche (Getty Images/AFP/V. Montet)

中国虽然经济成长渐迟缓，但应该无法应美国要求，降低经济成长的目标，因为该目标是中国能在21世纪成为经济强权的主因。

自此之后，终止贸易战的必要性，也因中美经济风险升高与金融市场震盪，变得势不容缓。美国道琼指数在2018年跌了6%，是该股市2008年以来最差的表现。而中国的上海证券交易所综合股价指数则是在2018年跌了25%。

除了留意贸易战带来的伤害外，美国投资者对不断上升的利率与不稳的房市也十分担忧。此外，分析师也担心美国有史以来最长的经济扩张可能在今年或明年终止，但他们认为与中国达成协议或许能帮助降低威胁。

政府策略导致经济迟缓

自从中国政府一年前为了防止债务膨胀而终止银行借贷后，中国经济成长便开始迟缓。国际货币基金组织预估，中国2018年的经济成长率大约是6.6%，与2017年的6.9%相比，呈现小幅下跌。但政府靠大幅支出掩饰了私人企业的疲软。中国工厂的产出去年12月也出现两年来的首次缩水。

虽然经济成长渐迟缓，中国应该无法应美国要求，降低经济成长的目标，因为该目标是中国能在21世纪成为经济强权的主因。人民大学的宋利芳教授指出﹕「美国对中国提出的条件，尤其是改变自身的经济与社会系统，太难达到了，而且中国也很难接受这些条件。所以中美应该无法马上解决贸易争端。」

美国的前贸易谈判代表卡特勒 (Wendy Cutler)表示，除非北京同意改革其贸易策略，美国应该不会同意终止贸易争端。她表示 ﹕「为了避免继续徵收关税，双方当然有足够的理由试着和解。但如果没有一个试着解决结构问题的协议，中美政府都很难平息外界的质疑。」

杨威廉/夏立民  (美联社等)   

 

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