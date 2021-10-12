市场看坏恒大危机 IMF：中国有能力解决

（德国之声中文网）负债累累的恒大集团于周一（10月11日）错过了第三次债券支付期限。该公司过去数周来始终对外保持沉默，但现在恒大第一个债券支付期限的的30天宽限期将在10月18至19日间结束，如果届时仍然没拿出钱来，恒大将正式违约。

许多金融专家对负债高达3,000亿美元的恒大并不乐观。路透社报导，总部设在伦敦的Trium Capital基金经理纪斯乐（Peter Kisler）说：「现在的情况相当严重，而且（恒大的债务危机）看起来将会延续很久。」他认为，即便恒大被拆分重组，债券持有人的回收率也不会特别高。

证券商CGS-CIMB则在一份说明中说：「如果流动性问题没有明显改善，我们认为未来会有更多的违约事件发生」，并补充说信用评级较弱的地产商目前已很难对债务进行再融资。

恒大债务风暴也加剧了市场对其他中国房地产开发商的担忧。上海证券交易所12日的数据显示，在当天上午的交易中，交易所债券跌幅的前5大都是由房地产公司所发行。

当代置业2023年到期的美元债券暴跌25%至32.250美分，该公司已要求投资者将10月25日到期的2.5亿美元债券付款推迟3个月，以「避免任何潜在的付款违约」。而早在2015年就成为首家违约的中国房地产开发商的凯撒集团，以及想要建造西欧最高住宅楼的绿地集团，都出现了大量的抛售。

路透社报导，针对中国主权债务违约的保险成本也持续上升，对冲5年期国债违约风险的「信用违约掉期」(credit default swap，CDS)在12日创下了2020年4月以来的最高值——这反映了市场对于中国资产的信心正在下跌。

不过，也有部分地产公司的股价表现较好，因为中国政府在东北的哈尔滨推出了抢救房市的相关政策。

IMF：中国有能力解决恒大危机

相较于部分专家及市场的悲观预测，国际货币基金组织（IMF）所出版的半年度全球金融穩定報告（GFSR）则认为中国有能力解决房地产巨头恒大集团的债务问题。

路透社报导，IMF货币和资本市场部主任亚德里安（Tobias Adrian）表示恒大的状况已「得到遏制」，他说：「我认为（中国）当局有办法解决恒大的危机。他们有财政能力、也有法律和制度工具来解决这个问题。假设最终出了差错，那应该会是沟通上出问题、或者没有采取必要的措施所导致的结果。」

中国政府已敦促国企以及其他国家支持的房地产开发商购买恒大的一些资产。 亚德里安说：「我认为只要当局有一个明确的计划，问题就可以被解决。」

IMF指出，目前为止受到影响的，只有其他财务状况不佳的房地产开发商和评级较低的公司。但IMF也不排除情况一旦升级，仍旧有可能出现更巨大的金融压力，对中国经济和金融部门甚至全球资本市场产生「极端的影响」。

（综合报导）

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